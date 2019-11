Daimler se serre la ceinture et va licencier des cadres

Le message est clair. Dans un communiqué, le patron Ola Källenius indique que le fabricant des Mercedes-Benz fait face à des « charges financières pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 » qui « demandent des mesures dans toutes les branches du groupe ». La presse allemande avait évoqué vendredi un projet de suppression de 1 100 postes d'encadrement dans le monde affectant un cadre sur dix en Allemagne.Coûteuse transition électriqueS'ajoutant à des « réductions des coûts du matériel », les économies devraient permettre à la branche phare « Mercedes-Benz Cars & Vans », qui regroupe les voitures et petits utilitaires, d'atteindre une marge opérationnelle « d'au moins 4 % en 2020 » et « d'au moins 6 % en 2022 ». En 2018, la marge de la branche automobile était de 7,8 % et celle des utilitaires de 2,3 %, plombées par des rappels de véhicules et la coûteuse transition électrique. « Cars & Vans » compte quelque 175 000 employés dans le monde, et les suppressions concerneront l'encadrement et les postes administratifs. Les investissements dans les équipements ainsi qu'en recherche et développement seront maintenus au maximum au niveau de 2019 « et réduits sur le moyen terme », indique le constructeur. Au sein de sa branche poids lourds, le groupe veut économiser quelque 550 millions d'euros d'ici à fin 2022, dont 300 millions sur le personnel, mais n'a pas non plus précisé...