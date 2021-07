Croissance de +0,9% au 2e trimestre : "Une performance exceptionnelle de l'économie française", salue Bruno Le Maire

Selon le ministre de l'Economie, "nous sommes sur la bonne voie pour sortir plus fort de cette crise économique, nous allons plus vite que prévu".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 21 juillet 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est félicité du retour de croissance de l'économie française au deuxième trimestre. "C'est une performance exceptionnelle de l'économie française", a salué le locataire de Bercy vendredi 30 juillet sur France Inter après la publication des indicateurs de l'Insee révélant une hausse de 0,9% du produit intérieur brut (PIB).

"C'est un motif de fierté pour les Français", a-t-il ajouté, d'autant que cette performance a été accomplie "alors même que sur ces trois mois du deuxième trimestre, il y avait un mois de confinement, le mois d'avril". "C'est dire à quel point la performance mérite d'être saluée", a insisté Bruno Le Maire. "C'est tout qui repart, la consommation, l'investissement, le moral des entrepreneurs donc cela va nous permettre d'atteindre les 6% de croissance que nous nous sommes fixés pour 2021 et ça doit nous permettre de retrouver le niveau d'activité d'avant crise au début de 2022 ", a également estimé le ministre. Selon lui, "nous sommes sur la bonne voie pour sortir plus fort de cette crise économique, nous allons plus vite que prévu".

Cette première estimation publiée vendredi par l'Insee est légèrement supérieure au +0,7% que l'Institut de la statistique anticipait. La Banque de France tablait elle sur un rebond de 1%. Le PIB "se rapproche de son niveau d'avant-crise", a souligné l'Institut national de la statistique, puisqu'il n'est plus inférieur que de 3,3% à son niveau du quatrième trimestre 2019.

Cette première estimation renforce la prévision de l'Insee de voir l'économie française retrouver son niveau d'avant-crise dès la fin 2021, après une récession record de 8% l'an dernier. La France "a encore quelques points de retard (par rapport à l'avant-crise) mais on va plus vite que prévu et ça va nous permettre d'engager maintenant rapidement le troisième temps de notre stratégie économique", avec le futur plan d'investissement , a estimé Bruno Le Maire.