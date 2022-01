Crise sanitaire : Bruno Le Maire promet d'être "toujours là jusqu'au dernier jour" auprès des entreprises encore en difficulté

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont encore des difficultés, qui continuent de souffrir. Donc ma responsabilité, c'est de les accompagner", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur BFMTV.

La pandémie de Covid-19 et ses restrictions ont malmené certains secteurs d'activité. Sur le plateau de BFMTV ce mercredi 19 janvier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire tient à leur rappeler qu'il était là "là depuis le premier jour" et promet d'être "toujours là jusqu'au dernier jour".

"Il y a un certain nombre d'entreprises - des restaurateurs, des bars, de l'évènementiel, des traiteurs -, qui ont encore des difficultés, qui continuent de souffrir. Donc ma responsabilité, c'est de les accompagner", continue-t-il.

Le ministre ajoute : "On veut un dispositif qui soit le plus précis possible et que chaque euro aille à celui qui en a réellement besoin. Ils ont maintenant l'activité partielle à 100% dès qu'ils perdent 65% de chiffre d'affaire. Ils ont la prise en charge des coûts fixes dès qu'ils perdent 50% de leur chiffre d'affaire. Ca va être très rapide, si l'indemnisation est de moins de 50.000 euros, elle est quasiment automatique, pour qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie pour un hôtelier ou un restaurateur."

Mardi, le Premier ministre a annoncé un soutien renforcé pendant deux mois pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie, la restauration, des traiteurs, de l'événementiel et des agences de voyages, affectées par les restrictions liées à la crise sanitaire.

Bruno Le Maire commente : "Si vous ne perdez qu'une petite partie, ils auront droit à la prise en charge de leur masse salariale à hauteur de 20%."

"Aujourd'hui, nous allons signer avec le gouverneur de la Banque de France, avec la Fédération bancaire française, un accord sur la possibilité de décaler le remboursement de son prêt garanti par l'Etat et d'étaler le remboursement - il était fixé à 6 ans, on pourrait l'étaler jusqu'à 10 ans pour ceux qui sont le plus en difficulté", poursuit le ministre de l'Economie.

Une "aide exceptionnelle" pour des entreprises

Selon les annonces de Jean Castex, "en décembre et janvier", les entreprises de moins de 250 salariés perdant au moins 30% de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions prises fin 2021 pour freiner la 5ème vague de Covid-19 auront droit à une "aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales", d'un montant égal à 20% de leur masse salariale.

Les entreprises concernées sont celles des secteurs de "l'hôtellerie, la restauration, des traiteurs, de l'évènementiel et des agences de voyages", a-t-il précisé, qui "continuent d'être très fortement impactés par la crise sanitaire", a souligné Jean Castex, au côté de la ministre du Travail Elisabeth Borne et du ministre délégué aux PME et au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, au terme d'une rencontre avec les représentants des organisations patronales du secteur HCR (hôtels, cafés, restaurants).

Quant aux entreprises de moins de 250 salariés des mêmes secteurs qui perdront plus de 65% de leur chiffre d'affaires, elles recevront, en décembre et janvier, cette même aide au paiement des cotisations salariales de 20%, mais elles "seront également exonérées de charges patronales", a annoncé le Premier ministre.

Pour l'heure, le nombre d'entreprises concernées ou le coût de ces nouvelles mesures, qui "restera modéré au regard de celles engagées par le passé", n'est pas encore évalué, ont indiqué les services de Matignon.