Crise de l'immobilier : le gouvernement veut "un choc d'offres" pour débloquer la situation

Guillaume Kasbarian à Paris le 13 mars 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On va s'employer dans les semaines et dans les mois qui viennent à simplifier les choses au maximum", a précisé le nouveau ministre du Logement Guillaume Kasbarian sur RTL ce lundi 12 février.

Un "choc d'offres". C'est ce qu'il faut, selon le nouveau ministre du Logement Guillaume Kasbarian, pour permettre de débloquer la situation sur le marché de l'offre locative et de la construction neuve, dans un secteur immobilier en crise profonde.

"La priorité fixée par le Premier Ministre lors de sa déclaration de politique générale est très claire (...) il faut un choc d'offres pour permettre de débloquer la situation sur le marché de l'offre locative mais aussi sur l'offre de constructions neuves et donc on va s'employer dans les semaines et dans les mois qui viennent à simplifier les choses au maximum", a indiqué Guillaume Kasbarian sur RTL ce lundi 12 février.

"Le choc de l'offre commence aujourd'hui", a-t-il ajouté, faisant écho aux annonces faites par son collègue de la Transition écologique sur la simplification du diagnostic de performance énergétique (DPE). Dans les colonnes du Parisien, Christophe Béchu a annoncé des "simplifications" face aux "complexités" et "biais" du nouveau DPE d'un logement. Cette correction devrait permettre à 140.000 logements de moins de 40m2 de sortir de la catégorie des passoires thermiques (étiquetés F ou G). Les logements classés G seront interdits à la location en 2025.

Guillaume Kasbarian a aussi répété qu'il allait recevoir cette semaine, avec Christophe Béchu, les acteurs du bâtiment pour "simplifier Ma Prime Rénov'", l'aide au financement de la rénovation énergétique des logements, afin "que la rénovation se fasse de façon la plus simple possible".