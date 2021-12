Covid-19 : le télétravail bientôt renforcé ?

Si l'hypothèse d'un pass sanitaire généralisé au travail crispe les partenaires sociaux, le fait de passer à trois, quatre jours de télétravail par semaine, contre deux à trois jours actuellement, fait "consensus", indique l'exécutif.

(Illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Évoquée ce week-end par le minsitre de la Santé Olivier Véran, l'extension du pass sanitaire en entreprise a fait l'objet d'une réunion lundi 20 décembre entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux , pour le moment assez réticent. "Rien n'est acté à ce stade", a assuré Elisabeth Borne lundi à l'issue de cette réunion en visioconférence.

"Ce qui ressort des échanges c'est que les organisations syndicales n'y sont pas favorables, et que les organisations patronales sont réservées et s'interrogent sur les modalités pratiques de mise en œuvre", a-t-elle noté auprès de l' AFP.

Soulignant que l'objectif de la réunion était "de regarder tous les leviers qu'on peut mobiliser face au variant Omicron", qui est "beaucoup plus contagieux", la ministre a par ailleurs fait état d'un "relatif consensus sur le fait de remonter la cible actuelle à trois, quatre jours de télétravail par semaine", contre deux à trois jours actuellement.

Ce qu'a confirmé mardi matin sur France 2 le porte-parole du gouvernement. La réunion avec les partenaires sociaux, "qui ne sont pas enthousiastes" sur un pass au travail, ont permis de dégager "une forme de consensus autour de la nécessité du télétravail", mais qu'il n'y a "en revanche pas (eu) vraiment de consensus autour d'un pass sanitaire en entreprise", a indiqué Gabriel Attal.

"On va en parler aujourd'hui avec les élus locaux et les groupes parlementaires et on prendra ensuite une décision à l'issue de le mettre dans notre texte de loi, ou pas", transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a-t-il précisé, en référence à ce texte que le gouvernement souhaite voir adopté d'ici fin janvier.