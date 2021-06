Covid-19 : "le taux d'incidence au niveau national semble ne plus diminuer"

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, tenait son traditionnel point presse à la sortie du Conseil des ministres mercredi. "Nous avons des motifs de préoccupation", a-t-il averti, confirmant que "le variant Delta progresse" en France.

Le taux d'incidence du virus responsable de la pandémie de Covid-19 ne baisse plus en France, mais le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner "est reparti à la hausse", a indiqué Gabriel Attal, mercredi 30 juin. "Depuis quelques jours, le taux d'incidence au niveau national semble ne plus diminuer", a-t-il prévenu. Ce taux d'incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) s'établit "au niveau très bas de 18,5 en moyenne en France" et "il faut remonter au mois d'août 2020 pour retrouver une incidence à ce niveau", rassure toutefois Gabriel Attal.

"Plus le niveau et le nombre de contaminations est faible, moins la baisse est rapide, mais il y a aussi une part qui nous inquiète, c'est la perspective du variant Delta" , a poursuivi le ministre. "Ce variant Delta, je le rappelle, est 60% plus contagieux que le variant britannique , qui lui-même était deux fois plus contagieux que la souche initiale". Alors que la France s'est débarrassée mercredi des dernières contraintes du confinement , le département des Landes, le plus touché par le variant Delta en métropole, les prolonge d'une semaine, avant l'afflux des vacanciers sur ses plages.

En revanche, le nombre de vaccinations quotidiennes se maintient "à un niveau très élevé et, après avoir marqué le pas depuis un certain temps, le nombre de prises de rendez-vous pour des premières injections est reparti à la hausse entre plus 10% et plus 20%", se félicite le porte-parole. "Cet été, grâce au vaccin, nous pouvons prendre une longueur d'avance sur le variant Delta. Chaque vaccination est une protection contre la quatrième vague, chaque vaccination est un pas vers un retour durable à la vie d'avant", insiste-t-il.

En France, 33.690.499 de personnes ont reçu au moins une première injection et le pays a franchi mardi le cap de 50% de la population primo-vaccinée. Un tiers de la population, soit 22.265.100 personnes, est désormais complètement vaccinée.