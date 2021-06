Covid-19 : ce qui change ce mercredi, avec la dernière étape du déconfinement

Dans les restaurants, les magasins, les cantines d'entreprise... La plupart des jauges sautent. Une bonne nouvelle pour les commerçants, alors que les soldes débutent.

La fin des jauges dans les commerces coïncide avec le début des soldes le 30 juin. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le 30 juin marque la fin des jauges dans les espaces clos (restaurants, cinémas, magasins...) partout en France - sauf dans les Landes, où elles restent en vigueur jusqu'au 6 inclus, en raison de la flambée du variant Delta.

Cette dernière étape du déconfinement tombe le même jour que le coup d'envoi des soldes . La levée des jauges en magasin, combinée à une reprise dynamique et à un moral des ménages au beau fixe, marquent un contexte favorable pour les commerçants.

Fini, les jauges à la cantine

Dans les entreprises, les jauges sont supprimées dans les cantines , selon la dernière version du protocole sanitaire national. La fiche sur l'organisation et le fonctionnement des restaurants d'entreprise ne prévoit plus une jauge maximale de 50% de la capacité. Elle indique simplement que les salariés doivent disposer d'une place assise, là où le document précédent prévoyait 6 chaises maximum autour des tables, éloignées elles mêmes d'au moins deux mètres les unes des autres. Pour les pots, le protocole actualisé ne préconise plus qu'ils ne réunissent pas plus de 25 personnes, mais recommande toujours qu'ils se tiennent dans des espaces extérieurs.

Les salariés peuvent s'absenter pour se faire vacciner

Par ailleurs, le protocole élargit également les possibilités pour les salariés de s'absenter pour se faire vacciner. Jusque là, le document indiquait que "si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s'absenter sur ses heures de travail" . Le document ajoute qu'"en dehors de ces situations, il est attendu des employeurs, au regard des impératifs de santé publique, qu'ils autorisent leurs salariés à s'absenter pendant les heures de travail, pour leur faciliter l'accès à la vaccination", en précisant que "le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière d'organiser cette absence".

Enfin, les concerts debout, interdits depuis mars 2020, sont de nouveau autorisés , avec une jauge de 75% en intérieur et de 100% en plein air. Pour les événements rassemblant plus de 1.000 personnes, l'accès est réservé aux détenteurs d'un "pass sanitaire" (vaccination complète contre le Covid-19 ou test négatif de moins de 48 heures) et le port du masque n'est plus obligatoire, mais seulement recommandé. En revanche, en dessous de 1.000 personnes, le port du masque reste imposé.