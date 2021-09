Covid-19 : le secteur de l'hôtellerie-restauration a perdu plus de 200.000 employés

De février 2020 et février 2021, les effectifs sont passés de 1,309 million d'employés à 1,072 million.

450.000 employés ont quitté le secteur entre février 2020 et février 2021. ( AFP / LUCAS BARIOULET )

Un secteur de moins en moins attractif pour les salariés ? Entre février 2020 et février 2021, soit en pleine crise du Covid-19, l'hôtellerie-restauration a perdu 237.000 employés, alors qu'elle en avait gagné en moyenne 50.000 les deux années précédentes, selon une estimation publiée mardi 28 septembre par la Dares.

En un an, les effectifs sont ainsi passés de 1,309 million d'employés à 1,072 million, indique le service statistique du ministère du Travail. Sur cette période, 213.000 personnes ont rejoint le secteur quand 450.000 l'ont quitté. Auparavant, plus de 400.000 personnes, majoritairement jeunes, arrivaient chaque année, soit près de deux fois plus, tandis qu'environ 370.000 abandonnaient le métier. L'analyse précise que 67% des effectifs, soit 722.000 salariés, étaient en chômage partiel en février 2021.

3 entreprises sur 10 manquent de personnel

"Fin juin 2021, avec le redémarrage de l'activité, les difficultés de recrutement bondissent dans le secteur : 3 salariés sur 10 travaillent dans des entreprises qui signalent un manque de personnel et un salarié sur 10 dans des entreprises qui attribuent cette situation au départ non anticipé de salariés placés en activité partielle", expliquant les statisticiens.

Parmi les personnes qui sont parties, certaines ont tout simplement quitté le secteur pendant les périodes de fermeture administrative des établissements tandis que d'autres, placées en chômage partiel, ont cumulé avec d'autres nouveaux contrats. "Ainsi, 46.000 salariés étaient potentiellement indisponibles au moment de la réouverture des hôtels et restaurants" au printemps, indique la Dares.

Sévèrement touché par la crise sanitaire, le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à se montrer attractif. Lundi, en annonçant la défiscalisation prochaine des pourboires pour rendre du pouvoir d'achat aux employés des cafés et restaurants, le président Emmanuel Macron a indiqué que 110.000 emplois étaient à pourvoir dans le secteur. Le patronat, même s'il ne dispose pas d'estimation fiable, n'hésite pas à parler de 150.000 à 180.000 emplois qui n'ont pas encore trouvé preneur.