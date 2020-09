Covd-19 : plus de 16 000 nouveaux cas positifs en France

Le nombre de cas confirmés en 24 heures augmente de nouveau. Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement jeudi 24 septembre, 16 096 cas positifs ont été recensés en une journée. Par ailleurs, 52 nouveaux décès sont à déplorer, 6 031 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 (c'est 99 de plus par rapport à la veille) et 1 048 patients sont en réanimation (124 nouveaux patients en réa en plus en 24 heures). Le taux d'incidence s'établit à 87,52 et le taux de positivité des tests RT-PCR est de 5,93 %.

La veille, mercredi 23 septembre, Santé publique France faisait état de 13 072 nouveaux cas en 24 heures, d'un taux de positivité de 6,2 %, de 43 nouveaux décès. Quasiment l'intégralité des départements (101) sont désormais placés en situation de vulnérabilité modérée ou élevée par Santé publique France.

De nouvelles restrictions

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mercredi 23 septembre de nouvelles restrictions dans onze métropoles (Paris, Lyon, Toulouse, Lille...) classées zone d'alerte renforcée, où les bars devront notamment fermer à 22 heures au plus tard et où les rassemblements seront encore plus restreints. Dans la métropole d'Aix-Marseille et dans toute la Guadeloupe, classées en zones d'alerte maximale, les bars et restaurants vont devoir fermer à nouveau. Un nouveau coup dur pour

... Lire la suite sur LePoint.fr