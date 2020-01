Côte d'Ivoire : Issiaka Ouattara, alias Wattao, est mort

La nouvelle ne pouvait pas tomber plus mal. Selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP), le colonel major Issiaka Ouattara, plus connu sous le surnom de Wattao, ancien chef de corps de la garde républicaine ivoirienne et figure emblématique de l'ex-rébellion ivoirienne des Forces nouvelles (2002-2011), est décédé dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis à l'âge de 53 ans. L'information a été confirmée par plusieurs sources, dont des proches. Il souffrait d'un diabète aigu détecté tardivement. Mais qui était ce chef militaire controversé bras droit de Guillaume Soro ? « L'un des piliers du 19 septembre 2002 s'est effondré », a réagi ce dernier sur son compte Twitter lundi en référence à la date à laquelle avait éclaté la rébellion qui avait pris le contrôle de la moitié nord du pays jusqu'à 2011.Le plus célèbre des com'zonesNé en 1967 à Bouna, dans l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Issiaka Ouattara, du haut de son mètre quatre-vingt-dix, s'est fait connaître au grand public pendant la rébellion ivoirienne de 2002, dont il était l'un des piliers militaires aux côtés de celui qu'il appelait affectueusement « frère », Guillaume Soro. Pendant ce conflit, il était le commandant de zone, dit com'zone, de Bouaké, la deuxième ville ivoirienne et l'épicentre de cette rébellion des Forces nouvelles (FN).Affublé de nombreux surnoms, « whisky », « Saha Bélé-Bélé » ( gros serpent, en malinké),...