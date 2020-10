Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nouveau confinement jusqu'au 1er décembre en France-Macron Reuters • 28/10/2020 à 20:38









CORONAVIRUS : NOUVEAU CONFINEMENT JUSQU'AU 1ER DÉCEMBRE EN FRANCE, ANNONCE MACRON PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau confinement en France, légèrement revu par rapport à celui du printemps, à partir de ce vendredi et jusqu'au 1er décembre, pour faire face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. "Les mesures prises ne suffisent plus", a dit le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée. "J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus." L'actuelle "deuxième vague sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première", a-t-il prévenu. Ecoles, collèges et lycées resteront ouverts, mais les cours se dérouleront à distance à l'université, a dit le président. Les visites dans les Ehpad seront autorisées. Comme lors du premier confinement qui avait duré deux mois, le télétravail va redevenir la règle, et tous les commerces non essentiels seront fermés et il faudra se munir d'une attestation pour sortir de chez soi. Les frontières à l'extérieur de l'espace Schengen resteront fermées. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

