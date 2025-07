Incendie en Turquie: un nouveau foyer près d'Izmir, attisé par des vents violents

Un incendie de forêt à Izmir, en Turquie, le 30 juin 2025 ( AFP / AHMET AYBERK CIMEN )

Un nouveau foyer d'incendie attisé par le vent fait rage mercredi soir autour de Cesme, localité touristique de la province turque d'Izmir (ouest), après 24 heures d'accalmie, selon les responsables et médias locaux.

"L'incendie n'est pas maitrisé", a alerté vers minuit (21H00 GMT) le gouverneur d'Izmir Süleyman Elban, précisant que, "selon des témoins et des techniciens sur place, le feu a sans doute pris naissance sur une ligne électrique".

Selon la Radio NTV, l'incendie a démarré en fin d'après-midi sur un terrain agricole et s'est rapidement étendu sous l'effet du vent, se propageant à la forêt et à une oliveraie voisines.

"Les températures élevées et le vent compromettent les efforts de lutte contre le feu" a précisé la radio alors que les équipes de secours poursuivaient leur travail de nuit.

L'autoroute qui relie Izmir, troisième ville du pays, à Cesme, station balnéaire recherchée à 80 km à l'ouest, a dû être fermée à la circulation dans les deux sens.

Plusieurs localités léchées par les flammes ont dû être évacuées, a rapporté un photographe local à l'AFP.

Il n'a pas été fait immédiatement état de victimes.

La municipalité de Cesme a fait savoir sur X que des points de rassemblements et d'accueil étaient organisés pour les habitants évacués.

Outre les pompiers et la sécurité civile, de nombreuses équipes de volontaires et organisations de recherches et de sauvetage se sont jointes à la lutte contre le sinistre, précise la municipalité, dont la plus ancienne et respectée organisation de secours de Turquie, AKUT, qui poste sur X des images terrifiantes de collines en flammes et de ciel entièrement rouge.

Dans un dernier point situation mardi soir, le ministre turc de l'Agriculture et des forêts Ibrahim Yumakli s'était montré rassurant, affirmant que les principaux foyers de la province d'Izmir avaient été "partiellement maîtrisés".

Cependant, "des conditions de chaleur extrême sont prévues pour la semaine" et "des vents violents nous attendent dans une grande partie de Marmara, de l'Égée et de la Méditerranée", avait-il prévenu.

Des centaines de foyers se sont déclarés depuis vendredi soir en Turquie sous l'effet de la chaleur et de la sécheresse, attisés par le vent.

Cinquante mille personnes avaient dû être évacuées lundi dans les provinces d'Izmir et de Hatay (sud), selon l'autorité turque de gestion des urgences AFAD.

La Turquie, épargnée par les vagues de chaleur qui ont touché récemment l'Europe du Sud, est confrontée à des sécheresses récurrentes sous l'effet du changement climatique.