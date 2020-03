En visite à Mulhouse, ville particulièrement frappée par l'épidémie due au nouveau coronavirus, Emmanuel Macron a appelé à « l'union » face à la crise sanitaire que traverse la France. Dans un discours prononcé non loin d'un hôpital militaire, le président de la République a déclenché l'opération militaire « Résilience » pour soutenir la population et a promis un « plan massif d'investissement » pour les hôpitaux et des primes exceptionnelles.

« Nous devons n'avoir qu'une obsession, être unis » contre le virus, a martelé le chef de l'Etat, en fustigeant « les facteurs de divisions » et « celles et ceux qui voudraient fracturer le pays ». « Lorsqu'on engage une guerre on s'y engage tout entier, on se mobilise dans l'union », a-t-il insisté, à l'issue de cette visite qui lui a permis de rendre un hommage appuyé au personnel soignant et à l'armée alors que le Grand Est a été « durement touché" par l'épidémie. « Les yeux sont cernés, la fatigue est présente, l'angoisse est là pour eux-mêmes, pour leurs collègues pour leur famille, je l'ai vu aujourd'hui avec beaucoup de force. La nation toute entière est derrière, reconnaissante », a souligné Emmanuel Macron, en saluant le « courage exceptionnel » du personnel soignant.

Mais « au-delà de cette reconnaissance et du respect », le président de la République a annoncé le lancement d'une opération militaire baptisée

