Coronavirus : Macron envisage de prolonger le confinement jusqu'à fin mai

Emmanuel Macron pourrait demander des efforts supplémentaires face à l'épidémie de coronavirus. © LOIC VENANCE / POOL / AFP

Lors de son allocution télévisée prévue lundi soir, Emmanuel Macron devrait annoncer une prolongation du confinement au-delà du 15 avril. L'Élysée ne s'en cache plus depuis quelques jours. Mais, selon Le Journal du dimanche, le chef de l'État pourrait bien annoncer que le confinement va être prolongé jusqu'à la fin du mois de mai, soit bien au-delà des deux semaines supplémentaires initialement envisagées. Une source proche de l'Élysée évoque un confinement « jusqu'à la fin mai, au moins jusqu'au 15 ».

Cette semaine, le conseil scientifique a d'ailleurs déjà recommandé d'aller au-delà des six semaines évoquées dans un premier avis. Richard Ferrrand, qui a participé à une visioconférence avec Édouard Philippe vendredi, aurait aussi pointé le danger inhérent au mois à venir, citant pêle-mêle le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, les longs week-ends... « Le mois de mai, c'est une série de dates qui favorisent les rassemblements [...] Laisser faire cela serait irresponsable », cite le JDD.

Lire aussi Kervasdoué - Coronavirus : la litanie de nos ignorances

Mais en annonçant une date de sortie ultérieure à celles annoncées en Italie et en Espagne (respectivement les 3 et 10 mai), Emmanuel Macron pourrait aussi se laisser une certaine marge de manœuvre. Ainsi, « il est peut-être plus raisonnable de donner une échéance lointaine, quitte à la raccourcir si les

... Lire la suite sur LePoint.fr