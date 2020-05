Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le secteur aérien britannique veut une alternative au plan de Johnson Reuters • 11/05/2020 à 12:59









CORONAVIRUS: LE SECTEUR AÉRIEN BRITANNIQUE VEUT UNE ALTERNATIVE AU PLAN DE JOHNSON LONDRES (Reuters) - Le secteur britannique de l'aviation a exhorté lundi le gouvernement à trouver une alternative à son projet visant à placer en isolement les voyageurs en provenance de l'étranger au risque de porter un coup fatal aux compagnies aériennes et aux gestionnaires d'aéroports déjà affectés par la crise du nouveau coronavirus. Dimanche, lors de la présentation du plan de déconfinement, le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré qu'"il serait bientôt temps (...) d'imposer des mesures de quarantaine aux personnes qui arrivent sur le territoires par les airs". Selon les dirigeants des compagnies aériennes, les nouvelles règles, qui imposeront une période d'isolement de 14 jours à la plupart des personnes en provenance de l'étranger, dissuaderont ces dernières de voyager et éteindront tout espoir d'une reprise rapide dans un secteur déjà en crise. Depuis la mi-mars, la plupart des compagnies aériennes dans le monde ont été contraintes d'immobiliser leurs flottes en raison des restrictions de voyage pour freiner la propagation du virus. L'aéroport de Londres-Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a vu son trafic passagers chuter de 97% en avril. Son gestionnaire souhaite des normes internationales communes pour permettre aux passagers de voyager librement entre les pays à faible risque lorsque la circulation du virus sera maîtrisée. La compagnie easyJet, dont le titre chutait de plus de 8% lundi à la Bourse de Londres, estime pour sa part que de nouvelles règles sur la quarantaine doivent être de courte durée. La fédération du secteur Airlines UK estime, quant à elle, que ces nouvelles mesures conduiront le secteur à réclamer davantage d'aides de l'Etat. Willie Walsh, le directeur général d'IAG, la maison mère de British Airways, a déclaré lundi avoir épuisé toutes les possibilités de consolider les liquidités du groupe qui diminuent à un rythme soutenu. "Nous avons probablement épuisé toutes les possibilités auxquelles je peux penser à ce stade pour consolider nos liquidités. Le cash a considérablement diminué et ce sera le cas au cours des mois de mai, juin et juillet", a-t-il dit lors d'une audition devant la commission des transports du Parlement. Dimanche, après un échange entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, deux communiqués ont indiqué qu'aucune mesure de quarantaine ne s'appliquerait aux voyageurs arrivant sur le territoire britannique en provenance de France. (Sarah Young et Kate Holton; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.