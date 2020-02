Coronavirus : ce qu'ont dit les services de renseignements à Macron

La note, compilation des remontées du terrain par les services de renseignements français, est arrivée jeudi sur le bureau du président de la République. Datée du 26 février, elle dresse un état des lieux des conséquences du coronavirus en France, en matière économique, mais aussi et surtout en matière sociale. Les autorités craignent que la propagation du virus n'entraîne une stigmatisation des Asiatiques. Deux agressions en rapport avec le Covid-19 ont déjà été recensées sur le territoire.Le 5 février dernier, dans le Morbihan, Mai*, une Française de 16 ans d'origine vietnamienne, a ainsi été frappée et insultée, à son retour du lycée en plein jour, après que son agresseur lui a demandé si elle était chinoise, et avoir affirmé que c'était la Chine qui avait « ramené le virus corona ». Sept jours d'ITT lui ont été prescrits. La jeune femme a porté plainte le soir même. Deux semaines plus tard, le 22 février, à Biarritz, c'est un jeune homme d'origine chinoise, accompagné d'un de ses amis, qui a été tabassé en sortant de boîte de nuit ? son agresseur lui ordonnant de « rentrer dans son pays avec son coronavirus ».Les services de renseignements considèrent que d'autres agressions ont eu lieu en France, en particulier dans le Val-d'Oise, mais que la population d'origine asiatique reste « très réticente à l'idée de déposer une plainte et tend à se protéger par un repli communautaire ».Pas de graves incidents...