information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 16:13

Corentin Tolisso et la « petite erreur » de Bradley Barcola

L’heure de l’affrontement approche.

Ce samedi soir, l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain se défieront en finale de Coupe de France à Lille. Au-delà de l’affiche, les regards seront notamment tournés vers Bradley Barcola, parti de l’OL cet été pour rejoindre le PSG, insulté au match aller au Groupama Stadium et qui ne s’était pas gêné pour célébrer sa passe décisive au Parc des Princes en avril. Un geste très décrié par les supporters lyonnais… qui a aussi du mal à passer chez les anciens coéquipiers de Barcola, dont Corentin Tolisso.…

LL pour SOFOOT.com