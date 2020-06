Convention climat : le quitte ou double d'Emmanuel Macron

Au lendemain de l'impressionnante vague verte qui a recouvert la France aux municipales, pouvait-il en être autrement ? Devant les 150 citoyens tirés au sort de la convention climat, rassemblés solennellement dans les jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron l'a répété : « J'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie. (...) Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. » Toutes, vraiment ? Presque : le président n'a mis son véto que sur trois d'entre elles, particulièrement polémiques : la taxe de 4 % sur les dividendes, rejetée ; la réduction de la vitesse sur autoroute à 110 km/h, car « la transition écologique ne doit pas se faire au détriment des communes les plus enclavées » ; et la réécriture du préambule de la Constitution, qui prévoyait de placer les droits de l'environnement au-dessus de tous les autres. « Vous proposez un projet humaniste, s'est étonné Emmanuel Macron. Je ne souhaite pas reprendre cette proposition, car elle serait contraire à nos valeurs. (...) Ce n'est pas cohérent avec le projet et la philosophie des Lumières qui portent notre République. »

La cohérence, c'est pourtant ce que revendiquaient les membres de la Convention, qui redoutaient de voir le gouvernement piocher « à la carte » dans un corpus de mesures conçues, selon eux, comme un tout. Comment les satisfaire, sans toutefois valider certaines propositions décrites par plusieurs

