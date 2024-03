Conseil militaire: la privatisation partielle de DCI rapportera 46 millions d'euros

Le ministère des Armées, à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La vente d'une partie du capital de la société de conseil militaire DCI par l'Etat, dans le cadre de sa privatisation, devrait rapporter un peu plus de 46 millions d'euros, selon un arrêté paru vendredi au Journal Officiel.

L'Etat, actionnaire majoritaire de DCI depuis 2019, à hauteur de 55,56%, avait officialisé le 20 mars la décision de vendre 21,56% du capital.

L'acheteur est Adit, leader français de l'intelligence économique, qui avait annoncé en octobre être sur le point de prendre le contrôle de DCI, après avoir déjà acquis 43% du capital en rachetant les participations de plusieurs autres actionnaires.

L'arrêté publié vendredi précise que cette cession "s'effectue à un prix de 46.171.150 euros". "Ce prix peut donner lieu à un complément de prix d'un montant maximum de 8.875.337 euros, selon les termes et dans les conditions prévues par le contrat de cession", précise l'arrêté.

Défense Conseil International (DCI) est l'opérateur du transfert de savoir-faire du ministère des Armées au profit des pays partenaires de la France, particulièrement au Moyen-Orient (Qatar, Koweit, Emirats arabes unis et Arabie Saoudite).

DCI se présente sur son site comme également actif en Europe, en Afrique et Amérique du Sud. Il "offre aux pays alliés de la France des solutions sur mesure pour qu'ils disposent d'un conseil et d'un accompagnement de haut niveau, d'un personnel formé et entraîné ainsi que de matériels maintenus en condition opérationnelle".

Son chiffre d'affaires avait atteint 222 millions d'euros en 2022.

Adit a elle-même appartenu pendant une vingtaine d'années au portefeuille de l'Etat actionnaire. Avec cet achat, Adit compte doubler ses activités à 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, passant de 600 à 1.500 employés.