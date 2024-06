Condamné à un encadrement de la masse salariale, le HAC peste

Des mots forts.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Le Havre ne s’est pas privé de réagir à la décision de la DNCG de lui imposer un encadrement de la masse salariale. « Une annonce sans surprise » pour reprendre les mots du communiqué du HAC, qui parle même d’une double peine infligée au club, en référence à l’accord entre la LFP et le fonds d’investissement CVC, dont le président havrais Jean-Michel Roussier s’était déjà publiquement plaint. « Plus personne n’ignore que le HAC est le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir bénéficié des fonds négociés dans le cadre de l’accord avec CVC qui avait notamment pour but de consolider et de renforcer les fonds propres des clubs. L’actionnaire majoritaire a donc dû se substituer à ce déséquilibre scandaleux », regrette le club normand.…

