Comprendre comment l'IA raisonne avant qu'elle ne devienne surpuissante, une urgence

Des humains l'ont programmée mais ne la comprennent pas complètement. L'intelligence artificielle (IA) générative reste un mystère, que des ingénieurs s'efforcent de percer avant que ses capacités n'explosent, pour éviter des dérapages.

"Les gens étrangers à ce milieu sont souvent surpris et alarmés d'apprendre que nous ne comprenons pas comment fonctionnent nos propres créations IA", a écrit, dans un long essai fin avril, Dario Amodei, le co-fondateur d'Anthropic, fleuron du secteur.

"Ils ont raison d'être préoccupés", a-t-il poursuivi. "Ce défaut de compréhension est sans précédent dans l'histoire de la technologie."

A la différence des programmes traditionnels, effectuant uniquement les tâches demandées, les modèles d'IA générative ne sont, en effet, qu'une rampe de lancement.

C'est "un échafaudage", selon l'expression de Chris Olah, ancien d'OpenAI aujourd'hui passé chez Anthropic et considéré comme l'un des inventeurs de la "mechanistic interpretability", qui déconstruit l'intelligence artificielle.

Cette jeune science, née au milieu des années 2010, s'attache à décrypter le cheminement qui mène d'une requête à une réponse, à travers une forêt de probabilités.

"Appréhender la totalité d'un grand modèle de langage", qui sert de base aux ChatGPT ou Gemini, "est une tâche incroyablement ambitieuse", explique à l'AFP Neel Nanda, chercheur chez DeepMind, le laboratoire d'IA de Google.

"C'est un peu comme essayer de décoder complètement le cerveau humain", selon lui, "ce que les neuroscientifiques essayent de faire depuis des décennies, sans y parvenir."

Confidentiel il y a encore quelques années, la discipline prend aujourd'hui une dimension nouvelle.

"Elle attire beaucoup nos étudiants", observe Mark Crovella, professeur d'informatique à l'université de Boston, "du fait de son potentiel à améliorer la sécurité des modèles, mais aussi parce que c'est un champ très stimulant intellectuellement."

Pour étudier ces phénomènes au plus près, retrace l'universitaire, la "mech interp", de son nom de code, ne se contente pas d'observer le résultat qu'offre un assistant IA à une demande.

"On observe les calculs à mesure qu'ils sont réalisés" par le programme d'IA, décrit-il.

La start-up Goodfire, en pointe sur le sujet, utilise des modèles d'interprétation, algorithmes IA à même de représenter des données sous forme d'étapes de raisonnement.

L'objectif est de saisir suffisamment bien la mécanique de l'IA générative pour la guider et corriger ses possibles errements.

Dario Amodei, co-fondateur et PDG d'Anthropic, société de recherche et de sécurité en intelligence artificielle, lors d'un débat au salon des start-ups et de l'innovation technologique Vivatech, à Paris, le 22 mai 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )