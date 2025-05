information fournie par AFP Video • 13/05/2025 à 16:30

Les États-Unis et l'Arabie saoudite signent des accords énergétiques et de défense après que le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman ont signé un accord de partenariat économique stratégique lors d'une cérémonie à Ryad. COMPLETE VIDI46HG9G2_FR IMAGES