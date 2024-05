Cole Palmer et Lauren James récompensés par les fans en Angleterre

Le retour en grâce des Blues.

Non, Manchester City ne raflera pas tous les prix cette saison. Si Phil Foden a été récompensé par ses pairs, les supporters ont choisi Cole Palmer comme meilleur joueur de la cuvée 2023-2024 de Premier League. Le milieu offensif de 22 ans, sacré meilleur jeune récemment, a terminé avec 22 buts et 10 passes décisives en championnat, devenant au passage le meilleur buteur de Chelsea sur une saison depuis 14 ans. Une arme supplémentaire pour Gareth Southgate et les Three Lions à l’Euro.…

