Climat : Emmanuel Macron défend "le cas par cas" pour l'éolien afin de ne pas "abîmer nos paysages" et prône le nucléaire, une "chance" pour la France

Lors de son déplacement en Polynésie française, le chef de l'Etat a insisté, dans un entretien à franceinfo , sur la nécessité de développer les énergies renouvelables.

Emmanuel Macron en Polynésie française, le 26 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lors de son déplacement en Polynésie française mardi 27 juillet, Emmanuel Macron a détaillé auprès de franceinfo le "cap clair" qu'il souhaite donner en matière de production d'énergie. "La France a une chance, quand on parle d'émission de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire mais on doit développer encore le renouvelable ", a expliqué le président qui souhaite "accélérer" le développement de "la biomasse, de la géothermie, du solaire et de l'éolien". Mais pas à n'importe quel prix.

Emmanuel Macron a ainsi défendu "le pragmatisme au cas par cas" sur les projets éoliens et solaires afin de ne pas "abîmer nos paysages" , "une part de notre patrimoine, de notre richesse profonde, de notre identité". "Il faut savoir adapter ou renoncer" aux projets d'éoliennes "au cas par cas", qui "créent trop de tension, dénaturent le paysage, parce que parfois ça arrive", a-t-il fait valoir, estimant qu'il fallait réussir à "concilier ce pragmatisme avec notre ambition climat".

"Il y a des endroits où les projets en solaire, en éolien, sont bien concertés, bien pensés, s'inscrivent dans le paysage (et qui) sont acceptés par la population et permettent de développer aussi des retours économiques", a salué le président, encourageant à aller dans cette direction. Il a d'ailleurs souligné la "stratégie ultra-marine qui est de développer massivement le renouvelable parce que c'est une stratégie de souveraineté" dans les territoires d'Outre-mer comme la Polynésie.

Emmanuel Macron a toutefois reconnu qu'il y avait également "dans notre stratégie renouvelable, des tensions qui naissent parce que certaines de nos régions, les Hauts-de-France notamment, ont beaucoup construit d'éoliennes". "Je pense qu'il faut, comme partout, écouter" et "améliorer la concertation locale", a estimé le président. "Il ne faut tomber dans aucune caricature, il y a des endroits où on pourra encore faire des projets d'éoliennes parce qu'ils sont adaptés et pertinents, il y a des endroits qui sont déjà bien dotés et où il n'y a pas de consensus et donc, oui, il faudra nous-même construire des stratégies alternatives", a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat a par ailleurs expliqué vouloir "développer le solaire sur les friches militaires."

Le président de la République a également une nouvelle fois répété qu' il considérait le nucléaire comme une "chance" pour la France . "Nous sommes le pays d'Europe qui a le moins de tonnes de CO2 émises par habitant. Pourquoi ? Parce qu'on a le nucléaire historique, et donc ce qui fait que, là où les autres pays ont des mines de charbon ou importent beaucoup de gaz - ce qui est un hydrocarbure et a un bilan carbone qui est mauvais, nous on a la chance d'avoir le nucléaire historique", a-t-il plaidé, appelant à ne pas tomber dans des débats qui sont "exclusifs ou trop généraux" sur le nucléaire.

Le Parlement a définitivement adopté la semaine passée le projet de loi climat, un "tournant écologique" vanté par le gouvernement mais vivement critiqué par les ONG et la gauche pour son "manque d'ambition".