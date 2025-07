Claude Askolovitch : « La vérité, c’est que je ne comprenais rien au jeu »

Titulaire de la revue de presse de la matinale de France Inter depuis huit ans, Claude Askolovitch a décidé de ne pas prolonger pour ménager sa santé. Les dernières indiscrétions du mercato l’annoncent à la rentrée dans une émission d’access prime time chez un promu de la TNT, Novo19 (la chaîne d' Ouest-France ). Puisque changer de club est toujours l’occasion de faire le point, l’Asko s’est assis pour raconter son expérience du journalisme sportif et s’interroger sur ses choix de carrière.

Est-ce que le sport faisait partie de l’éducation, chez les Askolovitch ?

Je dois avoir 9 ans quand mon père m’amène la première fois à Bauer – qu’on n’appelait pas Bauer à l’époque, on disait qu’on allait au Red Star ! On habitait aux Batignolles, tu prenais le métro place Clichy, direction mairie de Saint-Ouen, et voilà. Le Red Star était le seul club de Paris en première division. C’était la saison 1971-1972 je pense, on gagne 3-1 contre Ajaccio. À l’époque, il n’y a pas de tribunes en dur derrière les buts, c’est une butte en herbe. Le deuxième match auquel j’assiste, on ne marque pas, et je suis très malheureux intérieurement parce qu’il y a des gens qui râlent contre « mon » Red Star, il y a même un mec qui dit « je vais aller voir le basket, au moins y aura des paniers » . Le Red Star jouait plutôt le bas de tableau, mais il y avait Christian Laudu aux buts, il y avait Garrigues arrière droit……

Propos recueillis par Vincent Riou, à Paris // Photos : Renaud Bouchez pour So Foot pour SOFOOT.com