Chômage : "Le taux réel est à son plus haut niveau", assure Jean-Luc Mélenchon, dénonçant les chiffres officiels

Le leader LFI Jean-Luc Mélenchon. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu'on a inscrit 900.000 postes de travail nouveaux qui sont en fait les contrats des jeunes apprentis", s'est agacé le leader LFI Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de France Inter ce mardi 7 juin.

Invité sur le plateau de France Inter, le leader LFI Jean-Luc Mélenchon s'est agacé des chiffres du chômage, énoncés par la journaliste Léa Salamé. Selon les chiffres de l'Insee publiés mi-mai, le taux de chômage est quasi stable au premier trimestre 2022 à 7,3% de la population active en France (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis 2008, contre 7,4% au dernier trimestre 2021. Au premier trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) atteint 2,2 millions de personnes, soit 18.000 de moins sur le trimestre.

"Non, madame Salamé !", a objecté Jean-Luc Mélenchon. "Dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu'on a inscrit 900.000 postes de travail nouveaux qui sont en fait les contrats des jeunes apprentis. Ce sont des apprentis, pas des embauchés. Le chômage réel est à son plus haut niveau. Si vous croyez que vos auditeurs ne le savent pas, vous vous mettez le doigt dans l'oeil", a assuré l'ancien candidat à la présidentielle.

Selon Sylvain Larrieu, chef de la division Synthèses et conjonctures du marché du travail de l'Insee, "les chiffres du chômage sont cohérents avec ceux de l'emploi : les créations nettes d'emploi (+66.000 net) ralentissent par rapport à fin 2021 mais continuent de progresser, on a une hausse des taux d'emploi et d'activité". A la faveur de la sortie de crise, des personnes sont revenues sur le marché du travail, comme en témoigne la légère baisse sur un an de 0,4 point "du halo autour du chômage".

Ces personnes, qui souhaitent travailler mais ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BIT car elles ne cherchent pas effectivement un emploi ou ne sont pas disponibles pour en prendre un immédiatement, sont encore 1,8 million cependant. La part du sous-emploi (temps partiel subi ou chômage partiel devenu résiduel) diminue elle aussi de 0,3 point à 4,7%, son plus bas niveau depuis 1992.

Autre point dur du marché du travail, le taux de chômage de longue durée reste lui aussi stable à 2,2% de la population active. Environ 700.000 chômeurs déclarent être sans emploi et en rechercher depuis au moins un an.

Percée de la Nupes aux législatives

L'alliance de gauche Nupes a réalisé une percée chez les Français de l'étranger au premier tour des législatives, se qualifiant dans 10 circonscriptions sur 11. Les candidats de la macronie sont néanmoins arrivés majoritairement en tête.

"En dépit des bugs et de toutes les embûches et absence de contrôle des résultats, les candidats Nupes sont présents dans 10 cas sur 11 au second tour (+5 par rapport à 2017)" s'est félicité sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, et la Nupes est en tête dans deux d'entre elles. Mais elle est absente dans la 8e du pourtour méditerranéen, dont l'Italie et Israël, où le député sortant UDI Meyer Habib est arrivé en tête.