Chômage : Jean-Luc Mélenchon "se prend pour l'Insee", lance Olivier Dussopt

Le ministre du Travail et du Plein emploi a vivement critiqué les sorties du leader insoumis, qui a remis en cause les chiffres de l'emploi dont se prévaut l'exécutif.

Olivier Dussopt, le 23 mai 2022, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Monsieur Mélenchon s'est pris pour la République, maintenant, il se prend pour l'Insee". A l'antenne de LCI , Olivier Dussopt a écorché Jean-Luc Mélenchon au sujet des chiffres du chômage, que le chef de file de la France insoumise estime tronqués et trompeurs. En déplacement dans le Calvados, Jean-Luc Mélenchon a raillé mercredi la "panique à bord" qui saisit selon lui la macronie à quelques jours des élections législatives, justifiant son programme économique "de rupture".

Il a notamment avancé que les chiffres réels de l'emploi étaient faussés, cat dopés par les chiffres de l'apprentissage. "C'est son droit, sauf qu'il dit des choses qui sont fausses" , a accusé Olivier Dussopt, jeudi 9 juin. "Entre l'avant-crise et l'après-crise, 750.000 emplois créés en net. Moins d'un tiers sont liés au développement de l'apprentissage", a avancé le ministre du Travail, qui a affiché l'objectif d'atteindre la barre du million de contrats d'apprentissage.

"On ne dit pas qu'un contrat d'alternance rémunéré 300€ par mois, c'est un actif!", a soutenu Olivier Dussopt, qui a reconnu des "multiplicités de statut". "Ca dépend du volume du travail, du montant de la rémunération", a t-il ajouté.

Graphique sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, France entière hors Mayotte ( AFP / )

Via un changement méthodologique, l'Insee a revu très fortement à la hausse les créations d'emplois entre fin 2019 et fin 2021 pour y inclure les alternants, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. "Or, les alternants relèvent sans ambiguïté de l'emploi, selon les définitions du Bureau international du travail (BIT)", souligne l'Insee dans un communiqué.

L'apprentissage ayant fortement augmenté en 2020 et surtout en 2021, "cette révision conduit à comptabiliser 240.000 créations d’emplois supplémentaires entre fin 2019 et fin 2021", a indiqué l'Institut. Au total, au premier trimestre 2022, l'emploi salarié dépasse de 3,6% (soit +724.900 emplois) son niveau d'un an auparavant. "Près d'un cinquième de cette hausse sur un an s'explique par le dynamisme des contrats en alternance, notamment en apprentissage", explique l'Insee.