"Choc" et "exaltation" aux Etats-Unis pour le premier pape américain

Une femme prie dans la cathédrale Saint Patrick à New York après l'élection du pape Léon XIV, le 8 mai 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )

A la fois surpris et fiers, les Américains ont appris jeudi midi l'élection du premier pape de l'Histoire venant des Etats-Unis, une nouvelle qui défie jusqu'aux pronostics des bookmakers.

Assis sur le pas de la porte de la célèbre cathédrale Saint-Patrick, sur la 5e avenue à New York, Tim Anderson n'en revient toujours pas de l'élection de Robert Francis Prevost, sous le nom de Léon XIV.

"Je suis sous le choc. Et puis, il y a la joie", souffle cet homme de 61 ans, qui vit dans la région new-yorkaise.

"Ce sera intéressant en ces temps où il y a tellement de folie de voir s'il parvient à rétablir ce que j'ai connu quand j'étais jeune, et que les églises étaient pleines et non vides comme elles le sont aujourd'hui", dit-il, espérant voir le nouveau pape suivre les pas de son prédécesseur, François.

Rosaria Vigorito, 66 ans, et originaire de Miami, en Floride, dit "avoir senti l'exaltation" en marchant dans et à l'extérieur de la cathédrale Saint-Patrick, foulée chaque jour par des milliers de touristes.

"Je n'ai qu'un seul problème avec l'Eglise catholique, et j'espère qu'il sera corrigé, et que les femmes pourront être enfin ordonnées prêtres", déclare-t-elle, petit crucifix en plastique autour du cou.

Des fidèles à Los Angeles, en Californie, le 8 mai 2025 ( AFP / David Swanson )

Le pape François avait mené de nombreuses réformes au sein de l'Eglise catholique, et ouvert des portes, en nommant des femmes à des postes clés au sein de la Curie.

Mais les espoirs des associations féministes pour l'ouverture au diaconat féminin ont été douchés à l'issue de la dernière assemblée mondiale sur l'avenir de l'Eglise.

- Trump et le pape -

Le président américain, Donald Trump, qui avait posté plus tôt cette semaine une image de lui en tenue papale, entretenait par ailleurs des relations compliquées avec le pape François.

Après le retour au pouvoir du républicain le 20 janvier, le jésuite argentin, grand défenseur des exclus, n'avait pas radouci le ton, estimant que les expulsions de migrants "portaient atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes".

Américain et fort d'une sensibilité progressiste, Léon XIV, 69 ans, jouera-t-il la confrontation avec le président conservateur?

"J'espère (qu'il) sera une voix juste. Point. Ni un démocrate, ni un républicain, qu'il ne fasse pas de politique, mais qu'il dise seulement (à Trump): regarde tes gens, regarde ton pays", répond Annie Elm, originaire de Caroline du Nord, "exaltée" par l'annonce d'un pape américain.

"Je pense qu'il a une tâche très difficile qui l'attend, avec tous les troubles que connaît le monde actuellement", estime Francis Fah, une catholique de Los Angeles.

Pour elle, le fait que le nouveau pape soit américain "est peut-être le signe qu'il pourra faire quelque chose pour apporter la paix et la stabilité dans le pays".

- Défier les pronostics -

Des catholiques dans la cathédrale Saint Patrick de New York, le jour de l'élection du nouveau pape Léon XIV, le 8 mai 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )

Le révérend Ronald Jameson, qui officie à la cathédrale Saint-Matthew à Washington est quant à lui partagé entre la surprise et la satisfaction de voir un nouveau pape qui devrait poursuivre le travail de François: "Je suis très fier, mais je dois dire, complètement sous le choc! Je ne m'attendais pas à voir nommé un pape américain de mon vivant".

"Voir un nouveau pape qui va s'inscrire dans les pas de François signifie beaucoup pour moi. François a été très important pour moi dans ma vie", poursuit M. Jameson, qui l'avait accueilli dans sa cathédrale Saint-Matthew lors d'une visite du souverain pontife en 2015. "Je suis très heureux d'avoir entendu (Léon XIV) parler de paix ce matin dans sa première adresse. Il suit les pas de François."

A Houston, au Texas (sud), la surprise est identique: "Je ne m'attendais pas à ce qu'un Américain soit élu pape. J'espère juste qu'il va porter l'héritage de François, en étant plus inclusif, et qu'il ne se laissera pas entraîner par une idéologie plus conservatrice comme on en a en ce moment aux Etats-Unis avec le président Trump", espère Azul Montemayor, coordinatrice dans une école âgée de 29 ans.

Quelques minutes avant l'annonce d'un nouveau pape, les bookmakers s'attendaient à l'élection du cardinal italien Pietro Parolin, du Philippin Luis Antonio Tagle, voire du patriarche de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa, mais pas d'un Américain.