CHINE: REBOND DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR DES SERVICES, SELON CAIXIN PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur des services chinois a rebondi en mai pour progresser pour la première fois depuis janvier, alors que la deuxième économie mondiale se remet des mesures strictes imposées face à l'épidémie de coronavirus, selon une étude privée. Les résultats publiés mercredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit dressent toutefois un tableau morose pour l'emploi dans le secteur, alors que la demande venue de l'étranger demeure elle aussi faible. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a progressé à 55,0 le mois dernier contre 44,4 en avril, à un plus haut depuis la fin d'année 2010. Il se trouve pour la première fois depuis janvier au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Ce rebond du secteur, qui génère de nombreux emplois et représente environ 60% de l'économie chinoise, a été porté par la forte hausse des nouvelles commandes intérieures, compensant le déclin pour un quatrième mois consécutif des demandes à l'export. Les indicateurs de l'emploi ont continué de se contracter, à un rythme toutefois moins important. Une étude distincte de Caixin/Markit publiée plus tôt cette semaine montre que l'activité du secteur manufacturier a elle aussi progressé de nouveau, mais à un rythme plus faible. L'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit, publié lundi, a ainsi rebondi à 54,5 en mai contre 47,6 le mois précédent. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

