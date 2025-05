Présidence LR: Retailleau promet un "étendard" de la droite en 2027

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, en meeting à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le 11 mai 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, a promis dimanche que son parti aurait "un étendard" lors de la présidentielle de 2027, dans une réponse implicite à son rival Laurent Wauquiez qui le soupçonne de se rapprocher de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe.

"Nous avons vocation à avoir notre étendard LR (...) en 2027", a affirmé le ministre à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), à une semaine de l'élection dimanche prochain du président des Républicains.

"Je le dis à ceux qui font mine de ne pas comprendre", a-t-il ajouté devant près de 2.000 personnes, estimées à "plus de 3.000" par lui-même.

Il a ainsi répondu implicitement à Laurent Wauquiez qui a évoqué cette semaine "des bruits" sur un pacte pour la présidentielle entre Bruno Retailleau et Edouard Philippe, le patron d'Horizons.

Le slogan de M. Retailleau "la droite fière et sincère" semble aussi cibler son rival, souvent présenté par ses détracteurs comme "insincère"

Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé face à un public acquis, au premier rang duquel figuraient des ténors du parti. Parmi eux, le président du Sénat Gérard Larcher, celui des Hauts-de-France Xavier Bertrand, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas et la présidente de la fédération de Paris Agnès Evren.

Arrivé au son de "The show must go on" de Queen, Bruno Retailleau s'est employé à décocher ses flèches sur La France insoumise.

Pendant cette campagne, "mes coups je les ai destinés uniquement à mes adversaires (...)", a-t-il affirmé, faisant huer par le public LFI qu'il a qualifié de "honte".