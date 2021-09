Champagne : Moët et Chandon refuse de verser la "prime Macron", la CGT menace

La CGT affirme que "95% des ouvriers de la production" et "90% des ouvriers du vignoble" ont suivi le mouvement de grève.

Un jour de grève et un ultimatum : la CGT a donné à la direction de la maison de champagne Moët et Chandon (LVMH) jusqu'à vendredi pour ouvrir des négociations sur le versement de la "prime Macron", sous peine de reconduire le mouvement, a indiqué le syndicat mercredi 1er septembre.

Des salariés de l'entreprise se sont mis en grève et ont manifesté mercredi à Epernay (Marne) pour protester contre la décision de ne pas verser cette prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales que les entreprises peuvent verser et que le gouvernement a reconduite pour l'année 2021.

Une porte-parole de Moët et Chandon, qui compte 1.500 salariés, a confirmé qu'il y avait bien eu "un mouvement" de grève mercredi. "La maison a toujours été dans le dialogue", des "discussions auront lieu", a-t-elle assuré.

"Juste répartition des bénéfices"

"Entre 250 et 300" grévistes se sont rassemblés "dans la cour d'honneur de la maison Moët et Chandon" à Épernay, a affirmé Alexandre Rigaud, délégué de la CGT, affirmant que "95% des ouvriers de la production" et "90% des ouvriers du vignoble" étaient en grève mercredi.

"La direction de Moët et Chandon et LVMH ne veut pas verser la prime Macron cette année et les salariés ne comprennent pas qu'avec les bénéfices qui sont faits chez LVMH, la fortune de Monsieur Arnault et le chiffre d'affaires chez Moët et Chandon, la direction ne veut pas la verser pour une juste répartition des bénéfices avec les salariés", a-t-il expliqué, précisant que les salariés avaient reçu cette prime "d'un montant de 800 euros" en 2019 et 2020.

"On a demandé l'ouverture des négociations pour cette prime, on a laissé jusqu'à vendredi et si on n'est pas entendu, à partir de lundi, on reconduira le mouvement" , a-t-il prévenu.