Mais au fait, avec quoi paient les Français aujourd'hui ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Femme effectuant un paiement en ligne avec sa carte bancaire à partir de son smartphone)

Même si les Français trouvent dans les espèces une solution de paiement rassurante qui reste relativement stable, l'innovation s'invite pour de bon dans les moyens de paiement scripturaux, avec toujours plus de transactions dématérialisées et instantanées au quotidien, attestant un changement profond des usages bancaires. Voici un décryptage des paiements observés dans l'Hexagone, sur la base de l'étude de la Banque de France publiée en décembre 2023 et de la dernière publication de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement sur le 1er semestre 2023 (1).

Où en sont les paiements scripturaux en France ?

Les paiements scripturaux comprennent : la carte bancaire, le prélèvement, le virement, la monnaie électronique et le chèque. La France se place au 1er rang des pays européens en matière de paiements scripturaux (avec 20% du total), ce qui révèle son avant-gardisme sur le plan des modes de règlements dématérialisés et non fiduciaires.

Son système bancaire plutôt bien outillé et moderne a permis aux utilisateurs de profiter assez tôt d'avancées technologiques au service de transactions rapides, faciles et fiables.

La tendance en France au 1er semestre 2023 : le nombre de transactions scripturales est en hausse de 8% par rapport au S1 2022, selon Denis Beau, premier sous-gouverneur de la Banque de France.

En volume, la carte bancaire est la reine des moyens de paiements en France

L'essor du paiement sans contact et du paiement mobile soutient la croissance de la carte bancaire en nombre d'opérations. Dans les paiements scripturaux en France (chez les particuliers et la clientèle professionnelle et institutionnelle), la carte pesait déjà 62% du total en 2022.

Pour quelles raisons le paiement sans contact connaît-il un tel succès ?

L'expérience du Covid a changé les mentalités en incitant à contourner dès que possible la saisie du code.

Le plafond pour le fonctionnement du sans contact a été réhaussé à 50 euros en mai 2020.

L'acceptation massive de ce mode de paiement fluide et rapide par les commerçants, notamment de proximité.

Le saviez-vous ? 6 milliards de paiements sans contact sont réalisés chaque année en France (2).

Paiement mobile : une innovation qui ne s'émousse pas

Les hausses du paiement via smartphone sont fulgurantes : +177% en 2021 et +137% en 2022. Ces chiffres sont le témoin d'un changement de pratiques pleinement assumé par les acheteurs qui recherchent plus d'agilité dans leurs achats au quotidien.

Vu que les équipements en smartphone sont majoritaires sur le marché (87% des Français sondés déclaraient en posséder un en 2022 (3)), cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à une adoption totale de cette fonctionnalité par les consommateurs.

En valeur, le virement arrive en tête !

Au cours des trois dernières années, 90% des montants échangés l'ont été par virement, notamment chez les professionnels. Concernant les particuliers, la facilité du virement instantané permet aux Français de régler leurs comptes en quelques clics et théoriquement sans surcoût depuis leur application bancaire mobile.

Un chiffre clé : 85%, c'est l'augmentation du nombre de virements instantanés enregistrés en 2022 vs 2021. Cette tendance devrait s'accélérer avec la gratuité imminente des virements instantanés qui s'appliquera dans tous les établissements bancaires courant 2024.

Qui fait encore des chèques ?

Ce moyen de paiement scriptural historique ne cesse de perdre de l'importance par rapport à tous les moyens de paiement non fiduciaires. En effet, le chèque connaît une baisse structurelle constante de 64% depuis 2012 et se hisse péniblement à 3% car il est identifié par les usagers comme un mode de règlement plus long que les autres, plus risqué avec un taux de fraude en progression qui se situe à 0,076% (car peut faire l'objet de falsifications) et plus chronophage pour celui qui doit l'encaisser.

La France toujours au top… du nombre de supports papier pour payer ! La France se démarque encore au sein de l'UE par la part de chèques en circulation qui lui reviennent (88% du total). Une belle marge de progression en perspective qui devrait servir les autres moyens de paiement électroniques plus en vogue et plus sécurisés.

Quel devenir pour les espèces en France ?

Avec une part qui semble incompressible dans les modes de paiement des Français pour plusieurs raisons : besoin de thésaurisation, refus de la carte bancaire par certains commerçants …

Les billets et les pièces n'ont donc pas dit leur dernier mot avec encore 50% des transactions en magasin réglées en liquide.

Seul bémol, la mutualisation des distributeurs automatiques qui va entraîner un regroupement progressif des appareils avec une suppression de ceux trop excentrés ou sous-utilisés, qui pourrait rendre plus complexe l'approvisionnement en espèces dans certaines zones du territoire.

Malgré une conservation des espèces dans les habitudes de paiement, les usages bancaires des Français au quotidien se digitalisent pour une rapidité d'exécution de leurs opérations, tout en leur offrant un niveau maximal de sécurité et une grande intuitivité. Les points de vente qui souhaitent attirer une clientèle exigeante et pressée devront se doter de terminaux de paiement plus sophistiqués pour une expérience client satisfaisante et si possible différenciante.

À lire aussi :

Quiz - Les usages de votre carte bancaire en disent long sur vous : faites le test !

Points de vente physiques vs e-commerce : où en sont les Français ?

(1) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/en-2022-la-carte-bancaire-est-restee-le-moyen-de-paiement-central-dans-les-depenses-du-quotidien-en et https://www.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/fort-dune-composition-etendue-pour-mieux-affronter-les-nouveaux-defis-lobservatoire-salue-le-repli

(2) https://fr.statista.com/themes/2760/les-moyens-de-paiement-en-france/#topicOverview

(3) https://www.lexpress.fr/economie/high-tech/les-ventes-de-smartphones-seffondrent-en-2022-comment-expliquer-un-tel-phenomene-ZNXFJCHPOFDJFNVOLVKBVTB55U/