Ces 7 choses que votre banquier ne vous demandera jamais

Saviez-vous que certaines requêtes, même si elles semblent émaner de votre banque, sont en réalité des tentatives de fraude ? Voici une liste des 7 choses qu'un vrai conseiller bancaire ne vous demandera jamais. Soyez prudent en toutes circonstances pour protéger vos données et vos avoirs bancaires.

1) Vos codes confidentiels et identifiants pour accéder à votre compte

Votre banquier n'a jamais besoin de vos identifiants ou mots de passe pour accéder à votre compte. Ces informations sont strictement personnelles et confidentielles. Si quelqu'un vous les demande, il s'agit probablement d'une tentative de phishing, en vue d'un piratage du compte bancaire.

Attention : des exemples récents ont permis à des cybermalfaiteurs, grâce à une récupération de données volées et à des appareils sophistiqués, de visualiser les éléments confidentiels saisis par la victime, même à distance (1).

2) Vos données personnelles en vue d'une usurpation d'identité

Si un interlocuteur qui se prétend être un conseiller bancaire mandaté par votre banque pour se procurer des données telles que numéro de Sécurité sociale, adresse postale, date de naissance, signature scannée…, vous avez le droit (même le devoir !) d'être méfiant vis-à-vis de lui.

Votre banque dispose déjà de vos informations personnelles. Un véritable conseiller ne vous demandera jamais de les fournir à nouveau, surtout par téléphone, e-mail ou SMS.

À noter : les arnaqueurs se présentent de plus en plus avec une allure et un langage très professionnels qui sont particulièrement trompeurs. De plus, Les mieux préparés d'entre eux peuvent tenir des propos tout à fait cohérents sur vos usages bancaires ou financiers, qu'ils suivent de près avec leurs outils illégaux.

3) Vos coordonnées bancaires (RIB et IBAN)

Votre conseiller bancaire a déjà accès à vos coordonnées bancaires. Si quelqu'un vous réclame de lui partager votre RIB, restez sur vos gardes : cela pourrait être une tentative d'usurpation d'identité pour s'abonner à un service à vos frais en fournissant un RIB dérobé et des faux papiers.

4) Le dépôt d'espèces en dehors de l'agence sous prétexte de les mettre en sécurité

Aucun conseiller bancaire ne vous demandera de déposer de l'argent liquide en dehors de l'agence ou via des moyens inhabituels. De la même manière, un conseiller bancaire digne de ce nom ne se rendra jamais à votre domicile pour que vous lui remettiez de l'argent ou des objets précieux. Ce type de demande est une arnaque classique, mais qui marche toujours, tellement elle est caricaturale.

5) L'installation d'applications ou de logiciels soi-disant protecteurs ou performants

Votre banque ne vous demandera pas non plus de télécharger une application ou un logiciel tiers pour protéger vos comptes. Ces outils peuvent en réalité être des logiciels malveillants qui s'installent sur votre poste et viennent en aspirer le contenu.

Quelle est la tendance dans l'Hexagone ? Un tiers des Français a déjà été victime d'une cyberattaque (2), ce qui donne une indication de la palette de moyens sophistiqués utilisés et de la nécessaire prévention à mener auprès de tous les clients du secteur bancaire, y compris les moins de 35 ans qui sont des cibles privilégiées (1).

6) Une invitation suspecte à cliquer sur un lien externe

Les banques sont susceptibles de vous envoyer des liens de redirection pour vous partager une évolution dans l'interface client ou une nouvelle fonctionnalité. Si vous recevez un message par e-mail ou SMS qui semble provenir de votre banque et contenant une zone cliquable (s'affichant en bleu), n'allez pas plus loin avant d'avoir vérifié minutieusement au préalable :

L'adresse de l'expéditeur (en passant la souris sur la zone).

Le style utilisé (par exemple intrusif, original, pressant, familier etc.).

Le contenu (habituel ou non ?).

En d'autres termes, accédez toujours à votre compte via le site officiel ou l'application de votre banque, et en cas de doute, abstenez-vous !

Le saviez-vous ? En 2023, chez les particuliers, l'escroquerie au faux conseiller bancaire est le phénomène montant (+78% vs 2022) avec 80.000 consultations de l'article en ligne (3).

7) Une demande de paiement immédiat pour régulariser une situation urgente

Un vrai conseiller bancaire ne vous demandera jamais de régler une somme immédiatement sous prétexte d'une situation urgente (comme un compte bloqué ou une fraude supposée). Les banques suivent des procédures claires et ne sollicitent jamais de paiements spontanés par téléphone, e-mail ou SMS. Soyez vigilant en cas de pressions externes ou des menaces de blocage de compte : il s'agit le plus souvent d'une arnaque dont la technique est de vous pousser à agir vite sans réfléchir.

Adoptez les bons réflexes, sans exception !

Raccrochez immédiatement et contactez directement votre banque via son numéro officiel.

N'échangez des informations et documents sensibles que dans votre espace sécurisé (site ou application officielle).

Méfiez-vous encore plus des imitations (visuelles ou vocales) avec la puissance de IA qui va constituer un leurre supplémentaire mis au service des arnaqueurs.

Soyez vigilant face aux demandes inhabituelles, urgentes ou à connotation affective.

Protégez vos données et restez maître de vos informations personnelles. La protection de vos avoirs et votre tranquillité d'esprit en dépendent.

