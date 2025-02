Internet, vol de documents : comment se protéger contre l'usurpation d’identité ?

(Ne subissez pas les risques liés à l'usurpation d'identité : anticipez et réagissez avec une formule adaptée aux nouveaux usages du numérique - Crédit photo : Adobe Stock)

L'usurpation d'identité et l'atteinte à l'e-réputation sont des menaces croissantes de notre société hyperconnectée. Pour y faire face, il est indispensable de rester informer sur les moyens de détecter et de lutter contre ces cybermalveillances afin de protéger au mieux vos données personnelles. On vous explique les bons réflexes à avoir : assurer ce type de risque en fait partie...

Usurpation d'identité : de quoi s'agit-il ?

Une usurpation d'identité consiste à s'approprier délibérément des données personnelles d'une personne sans son consentement, à des fins commerciales, administratives ou de nuisance (pour agir «au nom de» ou «à la place de»). Les avantages tirés de cette récupération malhonnête de données sont nombreux : accès à des sites confidentiels, demandes d'aides financières, vol d'IBAN…

Quelle est la tendance ? En France, ce sont 200.000 personnes qui sont victimes chaque année d'usurpation d'identité en ligne (1), ce qui peut laisser penser que le nombre total, tous canaux confondus, est bien plus élevé.

Les causes possibles d'une usurpation d'identité sont multiples

On peut trouver à l'origine de l'usurpation d'identité la perte ou le vol de documents officiels sur lesquels figurent des informations clés liés à la personne (CNI, passeport, carte de sécurité sociale, fiches de paie, carte bancaire…).

De plus, une aspiration malveillante de données laissées par mégarde sur des sites non sécurisés peut occasionner une usurpation d'identité à l'insu de la victime.

Enfin, l'utilisation de réseaux publics est propice à la survenance de failles de sécurité, qui sont les alliées des cybermalfaiteurs.

Comment s'apercevoir d'une usurpation d'identité ?

Des imitations de signatures sur des contrats ou bons de commande, des sommes injustifiées au débit du compte bancaire, des propos non authentiques laissés sur les réseaux sociaux, des démarches diverses pour obtenir des aides financières - dont la victime n'est pas à l'origine - sont autant de signaux à prendre très au sérieux.

Dès les premiers doutes, il convient de modifier au plus vite ses mots de passe et de supprimer autant que possible ses profils afin de stopper l'impact viral de la cybermalveillance.

Le saviez-vous ? Les peines encourues pour le contrevenant sont lourdes : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (2).

Pourquoi est-ce important de protéger son identité sur internet ?

Protéger son identité personnelle est crucial dans un monde où les internautes sont exposés en permanence aux sollicitations et font du web un outil de consultation et de transactions très familier au quotidien.

En parallèle de cette montée du digital, on constate que les techniques de cybermalveillance sont de plus en plus sophistiquées et crédibles. Parmi elles, le phishing (ou hameçonnage) par sms, WhatsApp ou email a le vent en poupe pour tromper l'utilisateur et lui extorquer des données clés (par la ruse, la peur ou les sentiments), que les malfaiteurs utiliseront ultérieurement pour commettre leurs méfaits (fraudes ou actions illégales).

Les conséquences en cas d'usurpation d'identité peuvent s'avérer graves pour la victime : impacts financier, psychologique et médiatique (notamment si l'e-réputation répand de fausses informations ou rumeurs, susceptibles de nuire à l'intégrité de la personne).

Quelles sont les bonnes pratiques pour soigner son e-réputation ?

Voici 3 gestes vertueux à adopter pour limiter la survenance d'un risque ou la portée d'une attaque touchant l'e-réputation.

1) Faire preuve de prudence sur Internet : doser ses données personnelles déposées et stockées en ligne, préférer la navigation privée, ne pas accepter systématiquement les cookies, opter pour des mots de passe uniques et complexes.

A noter : depuis fin 2024, le dispositif gouvernemental 17Cyber aide tous les publics victimes de cybermalveillance à réaliser un diagnostic et leur donne accès à des conseils personnalisés. Le parcours gratuit et sans abonnement est disponible 24h/24 et 7J/7 avec la possibilité d'être mis en relation avec un expert.

2) Créer son identité numérique : disposer de ses papiers officiels sur son smartphone grâce à une application officielle : France Identité.gouv.

3) Actionner son droit à l'oubli ou droit à l'effacement : auprès de l'entité concernée qui héberge des données fausses ou portant préjudice au demandeur, ou à défaut d'une réponse positive de sa part au bout d'un mois, auprès de la CNIL qui fait autorité en la matière (3).

S'assurer contre l'usurpation d'identité ?

Les aléas sont nombreux dans notre quotidien ; c'est pourquoi Bourso Protect Plus s'est emparé des sujets de l'usurpation d'identité et de l'e-réputation, de plus en plus prégnants, pour les intégrer dans une offre d'assurances complète au service de la tranquillité de ses adhérents.

Outre la protection sous conditions des objets personnels (clés, papiers, petite maroquinerie), des appareils électroménagers et informatiques, des mobiles et tablettes de la famille, la prise en charge de la personne malmenée au niveau de son identité est une priorité, qui s'articule en plusieurs mesures concrètes :

Information juridique par téléphone.

Recherche d'une solution amiable.

Recours judiciaire et indemnisations (sous conditions).

A savoir Choisissez Bourso Protect Plus pour protéger efficacement votre identité Pour 4,99 euros par mois seulement (avec les 3 premiers mois offerts*), bénéficiez en plus d'une assurance sur vos appareils du quotidien, d'une garantie allant jusqu'à 15.000 euros de prise en charge des frais liés à d'éventuelles actions en justice en cas d'atteinte à votre e-réputation. Quant à la compensation liée aux pertes financières consécutives à une usurpation d'identité, elle peut atteindre 2.500 euros par sinistre. Cela permet d'envisager l'avenir en étant entouré et conseillé pour ne plus subir les conséquences d'un vol de données personnelles ou d'un dénigrement sur internet, malgré toutes vos précautions.

En plus de votre vigilance, Bourso Protect Plus s'engage à vos côtés pour protéger votre identité, si celle-ci fait l'objet d'une exploitation de vos données personnelles ou d'attaques susceptibles de nuire à votre e-réputation. Ne restez pas seul face aux malfaiteurs.

