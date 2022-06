Carburants : vers une pénurie en Europe cet été ?

La crise actuelle est "beaucoup plus importante" et durera plus longtemps que les chocs pétroliers dans les années 70, prévient l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

( AFP / STEFANI REYNOLDS )

Dans une interview au journal allemand Spiegel publié mardi 31 mai, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a prévenu que l’Europe pourrait être confrontée à des pénuries de carburants cet été en raison des tensions sur les marchés pétroliers. "Quand la saison des vacances va débuter en Europe et aux États-Unis, la demande de carburant augmentera. Nous pourrions alors assister à des pénuries, par exemple de diesel, d’essence ou de kérosène, en particulier en Europe", a expliqué Fatih Birol.

Le président de l'AIE a également précisé que la pression sur les prix devrait se poursuivre. Selon le chef de l'agence autonome de l'OCDE, qui estime que la crise actuelle est "beaucoup plus importante" et durera plus longtemps que les chocs pétroliers dans les années 70.

Des sanctions contre la Russie qui pèsent sur les prix

Le marché des hydrocarbures est particulièrement tendu, notamment en raison des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé lundi 30 mai dans la soirée un embargo sur le pétrole russe qui supprimera l'essentiel de leurs importations depuis ce pays d'ici à la fin de l'année, en exemptant la Hongrie, ont annoncé les dirigeants européens. Cet accord couvre pour l'instant "plus des deux tiers des importations de pétrole de Russie", a déclaré le président du Conseil, Charles Michel.

Graphique montrant les principales sanctions économiques prises par les puissances occidentales contre la Russie au 31 mai ( AFP / )

Il va permettre de "supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre" russe et d'exercer "une pression maximum" sur Moscou pour l'inciter à mettre fin à la guerre, a-t-il affirmé sur Twitter. Grâce à l'engagement volontaire de Berlin et Varsovie d'arrêter leurs importations par l'oléoduc de Droujba, l'embargo supprimera "environ 90 %" des importations européennes de pétrole russe d'ici à la fin de l'année", a précisé Ursula von der Leyen, également sur Twitter.