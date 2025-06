Canicule: la vigilance orange maintenue jusqu'à mardi pour les 84 départements concernés

Des personnes se rafraîchissent à une fontaine publique près de la Grande Halle de La Villette alors qu'une vague de chaleur frappe le sud de l'Europe, à Paris, le 29 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Météo France maintient la vigilance orange à 84 départements lundi et mardi, avec des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés, une vague de chaleur appelée à durer au moins jusqu'en milieu de semaine.

Ecoles, entreprises et particuliers sont appelés à la plus grande vigilance face à un thermomètre qui affichera plus de 34 degrés sur toute la France, à l'exception des bords de Manche et près des frontières belges et allemandes, selon Météo France.

Une telle extension géographique, "c'est du jamais vu", a dit dimanche soir à l'AFP la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Un précédent record du nombre de départements placés en vigilance orange canicule datait du 23 juillet 2019 avec 81 départements (80 pour la canicule, 1 pour les orages), a-t-elle précisé.

Dès dimanche, la chaleur s'est montrée suffocante sur une large partie de l'Hexagone, avec des températures maximales situées entre 35°C et 38°C dans le sud du pays et atteignant jusqu'à 40°C sur le Midi méditerranéen, selon l'organisme météorologique national.

Cet épisode caniculaire "intense" touchera donc jusqu'à mardi 84 départements en vigilance orange, contre 73 dimanche, avant le "paroxysme" de l'épisode attendu en milieu de semaine, avec des pointes à 41 degrés et "des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement", précise Météo France.

- 200 écoles fermées -

Une réunion interministérielle de crise s'est tenue dimanche soir à Beauvau, afin de "repasser toutes les consignes" notamment en matière de "santé", selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

A son issue, les entreprises ont été appelées à "protéger les salariés" et à adapter leurs horaires par la ministre du Travail Catherine Vautrin.

La ministre de l'Education Elisabeth Borne regarde le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'adresser aux journalistes après une réunion interministérielle sur la canicule, au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, à Paris, le 29 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

La ministre de l'Education Elisabeth Borne a elle rappelé les mesures à prendre dans les écoles lors de fortes chaleurs, pouvant aller jusqu'à l'autorisation de garder les enfants à domicile.

Quelque 200 écoles publiques, sur 45.000, feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale lundi, mardi ou mercredi. "Nous allons nous assurer qu'il y a bien un accueil pour les familles qui en ont besoin", a-t-elle précisé.

Cette 50e vague de chaleur nationale recensée depuis 1947, la 33e du 21e siècle, s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.

Outre la santé des Français, elle impacte l'environnement: 25 départements étaient dimanche en vigilance pour la sécheresse et 10 au niveau de crise, entraînant des restrictions importantes des usages.

Un incendie proche des habitations à Bizanet, dans l'Aude, le 29 juin 2025 ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Ce contexte est propice aux départs de feu: dans l'Aude, où la température a parfois dépassé 40°C, un incendie s'est déclaré dimanche dans le massif des Corbières en raison d'un barbecue mal éteint, a expliqué M. Retailleau.

- "Un four" -

Les Français tentent comme ils peuvent d'échapper à la fournaise. Dimanche, ils se sont massés près des points d'eau. Au nord de Bordeaux, Evan Bernard s'était installé avec son fils de 18 mois à l'ombre sous les pins, près d'un lac. "Chez nous, dans l'appart', c'est tout simplement un enfer. On vit dans le noir, c'est un four", a-t-il confié à l'AFP.

A Lyon, quelque 250 personnes se sont prêtées à une "baignade dérivante" dans le Rhône, une première organisée par la mairie écologiste.

Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, de l'Italie au Portugal, plusieurs régions sont en alerte rouge où jusqu'à 45°C pourraient être atteints. En Espagne, où il a fait jusqu'à 46°C samedi à El Granado (sud-ouest), les températures devraient encore dépasser 40°C dans une large partie du pays.

Des personnes se baignent à Lyon, le 29 juin 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le ministère espagnol de l'Intérieur a par ailleurs rappelé que les températures élevées ont un impact sur les violences de genre, et a ordonné à la police de renforcer les mesures de protection des femmes vulnérables jusqu'à la fin de l'été.

En Italie, à Venise, les visites guidées sont désormais gratuites pour les plus de 75 ans dans les musées climatisés. A Rome, la gratuité des piscines a été mise en place pour les plus de 70 ans, tandis que des déshumidificateurs sont distribués aux nécessiteux à Ancône.

La cause de ce nouveau pic est un dôme de chaleur: un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui bloque l'air en basses couches, empêchant l'entrée de perturbations tout en le réchauffant progressivement.

En France, le numéro vert canicule a été réactivé. Mairies et préfectures multiplient en outre les recommandations à destination des publics les plus vulnérables.