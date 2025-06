Canicule: 16 départements, dont le bassin parisien, basculent mardi en vigilance rouge

Des personnes se rafraîchissent en traversant un fin brouillard d'eau dans le centre de Paris le 21 juin 2025 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Seize départements sont placés en vigilance rouge canicule, dont le bassin parisien, pour la journée de mardi, a annoncé lundi Météo-France, et 68 resteront en vigilance orange.

Dans le détail, tous les départements de l'Ile-de-France, le Cher, le Loiret, l'Indre, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Aube, l'Yonne et la Vienne font l'objet d'une vigilance rouge à partir de midi.

La dernière vigilance de ce type pour la France remonte au mois d'août 2023. En Ile-de-France, c'est la première fois depuis cinq ans (7 au 12 août 2020) que le niveau est atteint, selon Météo France.

Le territoire est touché par un "épisode caniculaire dont la durée, l'extension géographique et l'intensité nécessitent une vigilance particulière", soulignent les services de prévision.

"Le pic caniculaire sur le bassin parisien sera très fort mardi et la nuit de mardi à mercredi" avec une chaleur "particulièrement éprouvante".

Mardi sera la journée la plus chaude de cet épisode avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement, et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C dans les départements en vigilance rouge.

Soixante-huit départements sont par ailleurs maintenus en vigilance orange et seuls les départements proches de la Manche et des frontières belges conserveront des températures inférieures à 34°C.

Une baisse sensible s'amorcera mercredi matin sur les régions proches de la Manche et la façade atlantique, prémices d'un probable rafraîchissement mercredi soir sur le bassin parisien.

La vigilance rouge pour canicule est le niveau le plus élevé du "plan national canicule" (après jaune et orange) et correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une "mobilisation maximale".

"Le niveau de vigilance rouge correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", précise Météo-France.

Ce dispositif a été créé en 2004, après la canicule de 2003. Il comprend 4 niveaux (vert, jaune, orange et rouge).

Le niveau de vigilance rouge est déclenché par Météo-France en concertation avec les autorités sanitaires.

La dernière fois qu'il avait été déclenché en France remonte à l'été 2023, du 21 au 24 août: quatre départements avaient été placés en rouge le 21, et 19 départements le 22.