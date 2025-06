L'incendie dans l'Aude sous contrôle, deux feux en Corse

Les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie à Bizanet, dans l'Aude, le 30 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

L'incendie déclenché dimanche dans l'Aude par un brasero mal éteint à bord d'une remorque est sous contrôle lundi soir, après quelques reprises désormais maîtrisées, tandis que deux feux restent sous surveillance en Haute-Corse et en Corse du Sud, selon les pompiers.

"On a quelques reprises qui sont traitées actuellement et ça va être ça pendant quelques jours, avec cette sécheresse, ça redémarre assez rapidement", a dit à l'AFP le colonel Christophe Magny, qui commande les 222 pompiers encore mobilisés lundi en fin de journée sur la commune de Bizanet (Aude), près de Narbonne.

En fin de journée, la préfecture de l'Aude a décrit dans un communiqué une "évolution stable" concernant les reprises de l'incendie qui a parcouru 400 hectares à la faveur des températures caniculaires.

Plus de 600 pompiers ont été mobilisés "au plus fort de l'incendie", a souligné le Service d'incendie et de secours, précisant que neuf sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés, victimes de coups de chaud, des fumées et pour l'un d'entre eux d'une chute.

"On a eu quatre reprises, dont une seule un peu inquiétante, mais elles sont toutes maîtrisées", a ajouté le colonel Magny. "L'avant du feu est stoppé", a-t-il souligné en fin de journée, précisant que c'est le vent de l'après midi qui avait provoqué la réactivation de foyers.

En parallèle, un autre incendie survenu près de Carcassonne en fin d'après-midi a parcouru 40 hectares, mobilisé une centaine de pompiers et provoqué l'évacuation de dix personnes avant d'être fixé, a détaillé la préfecture.

En Corse du Sud, un feu dans dans les massifs de Bavella aura parcouru 120 hectares à la nuit tombée, a indiqué la préfecture.

La progression de l’incendie a été considérablement ralentie lundi en fin de journée, grâce aux moyens aériens - deux Canadair et un hélicoptère bombardier d’eau qui a effectué plus de 20 largages sur un massif très escarpé.

Mardi, 75 sapeurs-pompiers seront d'ailleurs héliportés pour mieux lutter contre les flammes. Deux soldats du feu positionnés dans le refuge de Paliri sur le GR20, où se trouvent une vingtaine de randonneurs surveillent l'orientation du feu. Le canyon de la Vacca a été fermé par arrêté préfectoral.

En Haute-Corse, à Linguizzetta, un incendie qui dure depuis presque 72 heures a nécessité lundi l'intervention de deux Canadair qui ont réalisé 70 largages. Il a parcouru 90 à 95 hectares, selon les pompiers.

Mais "les endroits qui avaient été traités par des largages des moyens aériens" se sont réactivés lundi, ce qui les a "beaucoup préoccupés et mobilisés", ont-ils expliqué, décrivant des secteurs "très vallonnées, très difficiles d'accès avec aucune piste qui permette de progresser en sécurité".

Les deux incendies en Corse seraient dus à la foudre.

- Canicule, vent -

Dans l'Aude, la préfecture avait prévenu dans la matinée que la vigilance restait de mise en raison d'une météo favorable au feu: canicule, taux d'humidité en baisse et vent.

Lundi matin, les pompiers, soutenus par des avions bombardiers d'eau, s'étaient appliqués à "noyer le feu" qu'ils étaient parvenus à fixer dans la nuit alors qu'il avait déjà détruit environ 400 hectares de végétation.

L'autoroute A61 entre Toulouse et la Méditerranée avait été coupée dimanche entre Lézignan et Narbonne en raison de la virulence des flammes, jusqu'à lundi matin.

Quelque 50 personnes ont été évacuées dimanche d'un camping à Bizanet, de même que 60 habitants d'un lotissement, ainsi que 37 personnes de l'abbaye de Fontfroide.

- Barbecue mal éteint -

Le feu est parti "d'un barbecue, qui était transporté sur l'autoroute, derrière un véhicule, sur une remorque", a rapporté dimanche le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour "destruction involontaire par incendie de bois et forêt", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Narbonne, Eric Camous.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un commerçant qui, au retour d'un marché, ne s'est pas rendu compte que son brasero n'était pas éteint. Un point presse aura lieu mardi en fin de journée à Narbonne sur les suites judiciaires.

Dans le camping de Bizanet, l'incendie a détruit "sept bungalows", "deux hébergements insolites", "trois installations techniques" et "un fourgon", tandis qu'une "maison située à proximité a également été touchée par les flammes", selon la préfecture.