CAN 2024 féminine : le Maroc en hôte de luxe, l’Afrique en quête de lumière

Reportée à juillet 2025, la CAN féminine revient au Maroc pour une édition stratégique (du 5 au 26 juillet). Entre ambitions sportives et quête de reconnaissance, le football féminin africain veut enfin sortir de l’ombre.

En ce mois de juillet 2025, les amateurs de football féminin ont de quoi se réjouir. En parallèle de l’Euro 2025, qui occupera le devant de la scène européenne, le continent africain accueillera la 15 e édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine – officiellement encore nommée « édition 2024 », malgré son report dû aux Jeux olympiques de Paris. Un rendez-vous prometteur, à la fois festif et décisif pour la reconnaissance du football féminin africain. Sur les pelouses marocaines, les meilleures sélections du continent vont s’affronter dans un tournoi encore trop souvent relégué au second plan.

Depuis sa création en 1991, la compétition a bien évolué : le passage de huit à douze équipes en 2022, un format modernisé, des efforts visibles de la Confédération africaine de football (CAF) pour professionnaliser le tournoi, etc. Sur le terrain comme dans les tribunes, la passion est bien là, même si la CAN féminine peine encore à sortir de l’ombre et à se faire un nom. La couverture médiatique reste marginale – le tournoi sera diffusé cette année sur la chaîne YouTube de la CAF, CAF TV – , les sponsors se font rares, et les médias traditionnels hésitent encore à lui consacrer de l’espace. Tandis que l’Euro féminin 2025, organisé en Suisse, s’annonce déjà comme un événement majeur du calendrier, la CAN, elle, continue de lutter pour exister, même sur son propre continent.…

Par Nesrine Bourekba pour SOFOOT.com