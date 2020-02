Cameroun : Emmanuel Macron dénonce « des violations des droits de l'homme »

La sortie du président Emmanuel Macron sur la situation sociopolitique au Cameroun suscite beaucoup de réactions. Interpellé par un activiste camerounais de la Brigade anti-sardinards (Bas) au Salon de l'agriculture ce samedi 22 février, le chef de l'État français a dénoncé « des violations des droits de l'homme intolérables » au Cameroun. En poursuivant la discussion, le président français a aussi donné des informations sur la libération de l'opposant Maurice Kamto. Au lendemain de cet échange, il n'y avait pas de réaction officielle côté camerounais.Lire aussi Ce Cameroun que Paul Biya veut continuer à présiderDe quoi s'agit-il ?Le pays du président Paul Biya, 38 ans au pouvoir, est sous la pression de la société civile, de l'ONU et des organisations internationales après la mort de 23 personnes, dont une majorité d'enfants, au cours d'une opération militaire dans un village de l'Ouest anglophone. Le 14 février, peu avant l'aube, des hommes armés ? entre 40 et 50 portant tous des uniformes de l'armée et certains masqués, selon des témoignages recueillis par des travailleurs humanitaires contactés par l'AFP ? ont attaqué le quartier de Ngarbuh, dans le village de Ntumbo, puis ont tué par balle et brûlé des habitants. « Je vais appeler la semaine prochaine le président du [Cameroun] Paul Biya et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Il y a des violations des droits de l'homme au Cameroun qui...