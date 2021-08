"C'est français!" : quand Macron vante l'apport de la France à la vaccination et l'ARN messager

Le chef de l'Etat a pris la parole au cours d'une séance de questions/réponses sur les réseaux sociaux, consacrée à la campagne vaccinale contre le Covid-19.

Emmanuel Macron, le 24 juillet 2021, au Japon ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La vaccination, "c'est français, c'est Louis Pasteur". Depuis la résidence présidentielle du fort de Brégançon, Emmanuel Macron s'est livré à un exercice de pédagogie sur Instagram et Tik Tok, pour convaincre la population, et en particulier les plus jeunes, de se faire vacciner contre le Covid-19. Le chef de l'Etat a mis en avant l'ARN messager, technologie utilisée par plusieurs vaccins anti-Covid, comme "une découverte française", en référence aux travaux des chercheurs français au début des années 60.

Face à une mobilisation accrue (plus de 200.000 personnes à travers la France selon le ministère de l'Intérieur) lors d'un troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire, le chef de l'Etat s'est lancé depuis lundi dans un exercice de pédagogie sur ces réseaux sociaux, répondant par de courtes vidéos en mode selfie aux questions des Français.

L'ARN messager français, oui mais...

A l'un d'eux qui s'interrogeait sur la sécurité des vaccins à ARN messager, Emmanuel Macron a répondu: "Le vaccin, d'abord, c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment", et cela a permis d'éradiquer nombre de maladies.

Graphiques montrant la répartition des entrées hospitalières et des décès selon le statut vaccinal, d'après une étude de la Drees ( AFP / )

Quant à l'ARN messager: "à nouveau découverte française, ce n'est pas d'hier, c'est de 1961", souligne-t-il, en référence aux chercheurs de l'Institut Pasteur de Paris Jacques Monod, François Jacob et François Gros qui avaient alors démontré l'existence de cet ARN.

C'est toutefois la Hongroise Katalin Kariko qui travaillera sur cette technique à des fins thérapeutiques et deviendra, avec l'Américain Drew Weissman, la première à maîtriser les réactions immunitaires liées à la transcription de l'ARN messager.