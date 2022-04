"C'est avec mes impôts que t'es parti là-haut" : quand Fabien Roussel se paie Jeff Bezos et ses voyages dans l'espace

Le candidat du PCF à l'élection présidentielle a notamment fustigé les baisses d'impôts de production accordées aux dans le cadre du plan France Relance, déployé depuis l'été 2020.

Fabien Roussel, le 30 mars, à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Après avoir appelé Bernard Arnault à "baisser son chauffage", Fabien Roussel a une nouvelle fois pris pour cible un dirigeant de multinationale, cette fois en la personne de Jeff Bezos. Le candidat communiste à la présidene de la République a raillé les voyages dans l'espace du patron d'Amazon, pendant que son groupe bénéficie des baisses d'impôts de production en France, dans le cadre du plan de relance post-Covid dont l'enveloppe globale se chiffre au total à 100 milliards d'euros.

"Les 100 milliards du plan de relance que monsieur Macron met sur la table, je les prends et les conditionne à de la relocalisation", a plaidé le candidat communiste à l'Elysée, contestant "complètement" la baisse des impôts de production, qui fait partie des mesures prises l'exécutif. Selon un rapport du gouvernement sur le plan France Relance publié le 8 mars dernier, 700 400 entreprises ont bénéficié en 2021 d’une baisse des impôts de production de 10 Md€ environ .

"Nous, on est en bas, et on applaudit"

"Je préfère que ces 100 milliards d'euros servent à des entreprises qui relocalisent plutôt qu'à Amazon" , a t-il lancé, à l'antenne de RTL , vendredi 1er avril. "Ils vont baisser les impôts de production du groupe Amazon, pour Jeff Bezos. Et lui va se payer des voyages dans l'espace avec notre pognon et nous on est en bas et on applaudit. Bravo Jeff, mais c'est avec mes impôts que t'es parti là-haut", a t-il lancé, en référence aux ambitions spatiales du milliardaire. Ce dernier avait réussi en juillet 2021 son premier vol dans l'espace à bord de sa fusée Blue Origin, qui a réussi jeudi 31 mars son quatrième vol de tourisme spatial. Mardi 29 mars, Fabien Roussel avait invité Bernard Arnault, le PDG de LVMH, à "baisser son chauffage", comme le recommande le réseau de distribution de gaz GRDF, mais pas les plus précaires, qui "ont déjà du mal à se chauffer".

Au cours du même entretien à RTL , ce 1er avril, Fabien Roussel s'en est par ailleurs pris à l'optimisation fiscale pratiquée au sein de l'Union européenne, prenant pour cible deux pays en particulier. "La liste de paradis fiscaux que nous avons elle est bidon! Je veux cibler le Luxembourg, les Pays-Bas", a t-il déclaré avant de citer le cas de constructeurs automobiles français. "Nos deux grands groupes que nous aimons tant, Peugeot-Stellantis et Renault, ont installé leur siège social aux Pays-Bas. Vous trouvez ça normal que deux grnads groupes dans lesquels l'Etat est actionnaire va installer son siège social dans un pays qui fait de l'optimisation fiscale? Et bien moi ça me dégoûte", a t-il ajouté.