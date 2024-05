Burnley relégué, Olise régale

Sale année pour Charles III.

Soigné pour un cancer, le roi n’a pas pu compter sur Burnley pour lui remonter le moral. Les Clarets n’ont pas su battre Tottenham ce samedi (2-1), et sont donc officiellement relégués. Qui les rejoindra avec Sheffield dans la charrette ? Le dernier ticket se jouera entre Nottingham Forest et Luton Town. Les Hatters sont cependant au bord du gouffre après leur revers à West Ham (3-1). Forest compte trois points d’avance et une différence de buts largement favorable alors que Luton n’a plus qu’un match à jouer.…

QB pour SOFOOT.com