Budget 2022 : quels sont les ministères les mieux lotis ?

Les ministères régaliens tirent leur épingle du jeu de la négociation budgétaire, avec +1,7 milliard d'euros pour les Armées, +1,4 milliard pour l'Intérieur et +700 millions pour la Justice, mais également l'Education (+1,7 milliard d'euros).

Avec un budget de 56,5 milliards d’euros, en hausse de 1,7 milliard en 2022 après +4,3 milliards en 2021, le ministère de l’Education nationale de Jean-Michel Blanquer dispose des ressources les plus importantes. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le gouvernement a dévoilé mercredi 22 septembre son projet de budget pour 2022 , vivement critiqué par l'opposition sur l'envol des dépenses.

Les dépenses des ministères actuellement prévues au budget de l'Etat devraient en effet fortement progresser l'an prochain, avec 11,8 milliards d'euros de plus alloués, pour parvenir à 302,1 milliards. Ce sera même un peu plus, du fait des dépenses supplémentaires non encore prises en compte du plan d'investissement et de mesures pour l'emploi des jeunes.

Seuls le ministère des Anciens combattants voit son budget baisser (-3%), mais certains ministères s'en sortent mieux que d'autres.

► Éducation nationale

Premier poste du budget de l’État avec 56,5 milliards d'euros , l'Éducation nationale va bénéficier en 2022 d' une rallonge de 1,7 milliard d'euros après une hausse de 4,3 milliards d'euros en 2021.

Cette hausse de moyens intègre une enveloppe de 700 millions d'euros dédiée à la "revalorisation de l'ensemble des personnels" , notamment pour améliorer l'attractivité des débuts et milieux de carrières alors que les enseignants français figurent parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE. Dans le détail, 100 des 700 millions d'euros permettront la montée en puissance des mesures déjà décidées.

Il y aura également 400 millions pour mettre en œuvre les nouveaux engagements et 200 millions d'euros pour l'action sociale , avait détaillé le ministère fin mai lors des conclusions du Grenelle de l'Éducation. L'enveloppe permet pour 2022 "une augmentation allant de 57 euros net mensuels pour les néo-titulaires ayant une à deux années d'ancienneté à 29 euros net par mois pour les enseignants ayant de 14 à 22 années de carrière", avaient précisé plusieurs syndicats.

Le gouvernement rappelle qu'"entre 2017 et 2022, l'effort budgétaire en faveur de l'enseignement scolaire aura augmenté de près de 6 milliards d'euros (+12%)".

► Défense

Le budget du ministère des Armées va de nouveau croître en 2022, à 40,9 milliards d'euros (+4,3%) , conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025. Pour la quatrième année de suite, l'enveloppe consacrée à la défense augmente de 1,7 milliard d'euros , comme l'avait déjà annoncé mi-septembre la ministre des Armées Florence Parly.

D'une enveloppe globale de 295 milliards d'euros sur sept ans, la LPM 2019-2025 prévoit une nette hausse du budget défense après des années de baisse. Mais les augmentations les plus importantes (+3 milliards par an) sont prévues à partir de 2023, soit après la prochaine élection présidentielle.

En 2022, les grands programmes d'armement verront leur budget augmenter de 6,5% à 8,1 milliards, dont 100 millions d'euros pour le plan de soutien à la filière aéronautique.

Côté livraisons, les armées recevront notamment l'an prochain 245 blindés de nouvelle génération (Griffon, Jaguar, Serval), 8 hélicoptères NH90 pour l'armée de Terre, une frégate de défense aérienne, un deuxième sous-marin Barracuda, un bâtiment ravitailleur, 6 avions de transport et de ravitaillement et 5 satellites, dont le premier satellite de communications militaires Syracuse 4. Côté ressources humaines, 26.200 personnes seront recrutées en 2022, et quelque 450 emplois supplémentaires seront créés , essentiellement pour le renseignement et la cyberdéfense.

Sur l’ensemble du quinquennat, l’effort aura été de 8,6 milliards d’euros, soit 26% de hausse par rapport au budget 2017.

► Intérieur

Le budget du ministère de l’Intérieur augmentera de 1,4 milliard d’euros en 2022, à 14,7 milliards d’euros.

400 millions d’euros représenteront des "dépenses de modernisation financées par le plan de relance", explique le gouvernement qui précise que l’objectif de recrutement de 10.000 policiers et gendarmes "sera atteint en 2022" .

500 millions de crédits supplémentaires se sont également ajoutés pour financer la mise en œuvre des mesures issues du Beauvau de la sécurité.

► Justice

Le budget du ministère de la Justice augmentera de 8% en 2022, soit de 700 millions d'euros, à près de 9 milliards d'euros. C'est la deuxième année consécutive que le budget augmente dans cette proportion, s'est félicité le ministère.

Sur le quinquennat, la hausse des moyens dédiés à la Justice est de 33%. Selon le ministère, 7.400 emplois ont été créés en cinq ans dont 3.450 ces douze derniers mois.

Dans le détail, 252 millions d'euros (soit 52 millions de plus par rapport à 2021) seront consacrés à la justice de proximité. Quelque 648 millions d'euros (+30 millions) seront destinés à renforcer les moyens d’enquête et d'expertise de la justice. Par ailleurs 636 millions d'euros (+80 millions) serviront à construire 15.000 places de prison d’ici 2027 et à améliorer la maintenance des établissements existants.

Environ 100 millions d'euros seront utilisés pour renforcer la sécurisation globale des établissements, numériser leur fonctionnement et améliorer les conditions de détention.

Un total de 831 millions d'euros (+45 millions) seront affectés à la protection judiciaire de la jeunesse pour renforcer l’accompagnement des jeunes et mettre en oeuvre la réforme de la justice pénale des mineurs.

Le reste des crédits est destiné à développer l’accès au droit et revaloriser l’aide juridictionnelle (680 millions), à l'immobilier des juridictions (239), aux investissements informatiques (205), à la valorisation des agents (65) et à l'action sociale pour accompagner les agents (35 millions).

► Enseignement supérieur et recherche

L'Enseignement supérieur et la recherche voient leur plafond de dépenses augmenter de 800 millions d'euros , dont une hausse de 700 millions d'euros du budget du ministère, à 29 milliards d'euros.

Cette hausse bénéficie principalement à la mise en oeuvre de la loi de programmation de la recherche (+500 millions d'euros), s'appuyant notamment sur une revalorisation de 92 millions d'euros à destination des personnels de recherche.

Le budget dédié à la recherche avait connu une première hausse de 400 millions en 2021, première étape de la mise en oeuvre de la Loi de programmation de la recherche (LPR) qui prévoit un investissement progressif de 25 milliards d'euros jusqu'en 2030.