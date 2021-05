Bruno Le Maire : "Le quoi qu'il en coûte doit prendre fin"

La reprise manquée au premier trimestre ne change pas l'objectif de l'exécutif.

Bruno Le Maire, le 26 mai 2021 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Invité de France 2 , Bruno Le Maire a une nouvelle fois évoqué le tarissement progressif du robinet d'argent public qui a coulé à flots pendant la crise du Covid-19. "Le quoi qu'il en coûte doit prendre fin. Il n'est pas tenable sur le long terme. Si vous le laissez en l'état quand ce n'est plus nécessaire, quand l'économie a repris des couleurs, ça se traduit par l'augmentation des impôts. Or nous ne voulons aucune augmentation d'impôts ni sur les entreprises, ni sur les ménages", a insisté le ministre de l'Economie, lundi 31 mai, sur le plateau des "4 Vérités".

"Avec Emmanuel Macron, nous savons où nous voulons aller"

"Ce que je souhaite, c'est que plus largement, la politique économique, ce qu'on veut comme économie pour les Français, soit un des grands sujets de l'élection présidentielle. Sur ce thème là, avec Emmanuel Macron, nous avons obtenu des résultats. Nous savons où nous voulons aller, avec une économie plus décarbonée, plus compétitive, et plus juste", a t-il encore ajouté.

Le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut (PIB), a indiqué Bruno Le Maire, du jamais vu pour l'économie française, conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.