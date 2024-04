information fournie par So Foot • 03/04/2024 à 19:48

Brigitte Macron remercie Kylian Mbappé

Kylian n’a pas le monopole de l’esquive.

Ce mercredi, Brigitte Macron était en déplacement à l’institut médico-éducatif de Saint-Cloud, en compagnie de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéa et surtout de Monsieur JO 2024 : Tony Estanguet. L’occasion pour la presse d’interroger la Première dame sur l’absence de plus en plus probable de Kylian Mbappé aux JO. Une thématique soigneusement évitée par Brigitte Macron.…

AHD pour SOFOOT.com