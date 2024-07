information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 12:13

Brighton s’offre Yankuba Minteh

Un nouveau poussin dans le nid des Seagulls .

Convoité par Everton ou encore l’Olympique lyonnais, Yankuba Minteh évoluera finalement avec Brighton, où l’attend un contrat de cinq ans. Prêté à Feyenoord lors de la saison passée par Newcastle, l’ailier gambien de 19 ans s’est distingué en disputant 37 matchs, marquant 11 buts et offrants 6 passes décisives en toutes compétitions confondues. Les Magpies recevront pour ce transfert un chèque de plus de 39 millions d’euros selon The Athletic . pour un joueur qui n’a jamais joué de match officiel sous ses couleurs.…

NB pour SOFOOT.com