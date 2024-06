information fournie par So Foot • 05/06/2024 à 13:19

Brest est l'équipe qui a provoqué le plus de cartons jaunes en Ligue 1

Le grand bilan des découpes.

Mardi, la LFP a publié sur son site le bilan disciplinaire de la saison de Ligue 1. Classements des équipes au nombre de cartons jaunes et rouges, de fautes commises et provoqués : les fans de chiffres peuvent se régaler. Surprise de la saison, Brest est l’équipe qui a reçu le plus de jaunes (80 en 34 matchs) là où les joueurs de l’AS Monaco ont bouclé l’exercice avec le record de rouges (8).…

