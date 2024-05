Bradley Barcola, frais et dispos

En six mois, Bradley Barcola a su faire exploser le jackpot. En justifiant son transfert au PSG par de jolis coups d’éclat, puis en intégrant la liste de l’équipe de France pour l’Euro.

« Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici à Paris. » Au sortir d’une excellente prestation face au FC Barcelone, en quarts de finale retours de la Ligue des champions, Bradley Barcola s’est montré enthousiaste. Heureux de sa forme, mais surtout de justifier son transfert au Paris Saint-Germain l’été dernier. Comme le symbole d’une adaptation enfin réussie au plus haut niveau, qui l’amène aujourd’hui à une place logique dans la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour l’Euro.

Monsieur « Six mois pour convaincre »

L’arrivée de Bradley Barcola en équipe de France amène en effet avec elle un vent de fraîcheur. Celui qui a vu un tout jeune ailier devenu coqueluche du Parc OL en six mois tenter le pari de quitter son cocon lyonnais, pour faire ses gammes dans le tourbillon parisien. Ce choix, longtemps remis en cause par les supporters de l’OL et quelques exigeants du PSG, aura ainsi mis – encore – six mois à porter ses fruits. Un semestre de temps de jeu disparate, d’une concurrence nommée Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos, et d’une lente adaptation pour celui que ses proches décrivent comme extrêmement introverti. Une fois l’ensemble digéré, le terrain a rapidement repris sa place dans la vie footballistique du Gone, en témoignent les éloges de Luis Enrique, soutien de la première heure : « Bradley a été un pari de la direction sportive et du staff. C’est un joueur au potentiel technique très élevé, et c’est pour cela que nous l’avons signé. Venir au PSG c’est franchir un cap, et cela reste difficile pour n’importe quel jeune. Après le match contre Newcastle par exemple, il a subi beaucoup de critiques. Et je trouvais qu’il n’y avait rien de plus injuste. » …

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com