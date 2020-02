Boris Vallaud : « Il y a un côté esbroufe chez Emmanuel Macron »

Dans son bureau de l'Assemblée, il n'a plus que du « déca » à proposer. Signe que les dernières semaines, qu'il a passées en commission spéciale retraites, ont été harassantes. Pourtant, de la caféine, Boris Vallaud en aura encore besoin. En large stock, même. Le député des Landes et porte-parole du Parti socialiste est l'un des plus fervents et démonstratifs opposants à la réforme proposée par le gouvernement et pass désormais ses journées dans l'hémicycle survolté du Palais-Bourbon. Pour le Point, l'ex-secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande revient sur « l'imprécision et l'amateurisme » de l'exécutif et blâme le rapport qu'entretient Emmanuel Macron avec la démocratie représentative. Entretien.Le Point : Que vous inspire la sortie de Christophe Castaner sur la vie privée du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure ?Boris Vallaud : C'est lamentable et absolument pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un ministre, encore moins d'un ministre de l'Intérieur qui est en charge du respect de la vie privée, de la sécurité et de l'intégrité des personnes en France.Lire aussi : Béglé ? Castaner, caramba, encore raté !C'est la rumeur du moment, croyez-vous à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement sur ce texte de la réforme des retraites ?Cela se dit, en effet, avec insistance, mais j'ai du mal à croire qu'à la veille des élections municipales, moment privilégié de démocratie,...